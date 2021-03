Una Palabra Oportuna No. 979

Oración de la mañana. Domingo 07 de marzo de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza en el tercer domingo de cuaresma

Señor Jesús, amanecer de domingo, calor y sed de desierto. Seguimos en este maratón cuaresmal que nos permite llegar al fondo del pozo. Buscamos esos oasis donde encontrar agua fresca y limpia que calme nuestra sed de eternidad y alivie nuestro cansancio y dé sentido a nuestra vida. He caminado estos días y aquí estoy sentado en el borde de mi Sicar, el pozo de mi oración…Te veo venir… No puedo creer que me pidas de beber… A mí, con todo lo que soy… Me descubro en tu palabra, necesito ordenar mi vida, mis infidelidades, mis pecados se ponen en evidencia.

Son tantas las veces que he buscado en lugares equivocados…He saboreado el agua del placer fácil, que calma mi sed de amor… Hoy es diferente, el agua que me pides es mi decisión de cambiar, mi disposición para vaciar todo lo que me impide llegar al fondo, donde encuentro “el Agua Viva que salta hasta la vida eterna”. Café de domingo, de conversión, de pozo y agua; de encuentro y anuncio. De cansancio y reposo… Un café en compañía de Moisés intercediendo por su pueblo y de la Samaritana compartiendo su experiencia de búsqueda de verdad para su vida.

Seguimos corriendo en este maratón de conversión, nos ayuda la oración, el ayuno y el compartir. Nos quedamos un rato más rezando por nuestros pueblos.

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.