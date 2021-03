Una Palabra Oportuna No. 982

Actitudes. Lunes 08 de marzo de 2021

Por Antonio Pérez Esclarín.

La amistad, una flor rara y bellísima

La amistad es un sentimiento más noble que el amor, pues permite que el objeto de ella se divide en otros afectos, cuando el amor tiene intrínseco los celos y no admite rivalidad. Yo podría soportar, aunque no sin dolor, que murieran todos mis amores, pero enloquecería si murieran todos mis amigos.

Algunos de ellos no los frecuento, me basta saber que existen, esta mera condición me llena de coraje para seguir al frente de la vida y las veces en que los frecuento, noto que ellos no tienen noción de cómo me son necesarios, de cómo son indispensables a mi equilibrio vital, porque ellos son parte del mundo, que yo, trémulamente, construí y se tornaron en fundamentos de mi encanto por la vida. Sí uno de ellos muriera yo quedaría torcido para un lado, si todos ellos murieran yo me desmoronaría.

Es por ello, que sin que ellos lo sepan, yo rezo por su vida. Cuando viajo y estoy delante de lugares maravillosos, me cae alguna lágrima porque no están junto a mí, compartiendo aquel placer. Por ser la amistad una flor muy rara y bellísima, hay que cuidarla y alimentarla siempre. Es como la salud, nunca nos damos cuenta de su verdadero valor hasta que la perdemos.

Si quieres llegar a tener buenos amigos, debes comenzar por ser amigo de ti mismo, es decir, debes respetarte, quererte y esforzarte por ser cada día mejor.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.