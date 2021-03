Una Palabra Oportuna No. 989

Oración de la mañana. Viernes 12 de marzo de 2021.

Por Herlinda Gamboa. Narra Julitze Mayurel.

Cafecito de la esperanza. “Aprender a mirar”

Señor Jesús, despertamos más tarde, no hay prisa de levantarse. La tarea de esta jornada es trascender… Aprender la lección del amor. El café comienza a colarse tiene el aroma del cuidado y la ternura de tu promesa: “los cuidaré y aliviaré”. Disfrutamos del sabor agradecido del amor que nos regalas como mandato y misión: “Amarás… Tu mirada y tu palabra está llena de ternura y compasión.

Te pedimos que hoy mires nuestras ciudades, sus calles vacías, mires nuestras casas, contemples su realidad, sus dolores, angustias y también sus posibilidades y esperanzas. Ayúdanos a trabajar para transformarlas en lugares de paz y justicia. Esta mañana “quiero ver la planta viva en la semilla pequeña, la imagen colorida más allá de una sombra, la mujer feliz en la niña que tiembla y el sol detrás de la tormenta.

Quiero oír la canción más allá de un acorde, intuir el poema que inicia una palabra, descubrir la novela que arranca en esta línea y escuchar el susurro debajo de los gritos. Quiero vivir, y ver y descubrir todo lo que es posible, lo que nadie más sabe percibir, lo que se intuye pero no se alcanza, lo que se sueña y no se construye. Y amar lo que es posible, aunque no esté muy cerca”. Permanezco en silencio por un buen rato sintiendo y gustando la certeza de tu amor que está por encima de mi pecado, miseria, duda, incertidumbre o dolor.

Nada ni nadie me puede separar de ti… Seguimos en Cuaresma y en cuarentena, oportunidad de rezar más…mucho más…

Danos tu amor y gracia que eso nos basta. Amén. PAZ Y BIEN.

Con tu presencia Señor, saldremos fortalecidos.