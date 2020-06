“Indudablemente la universidad tendrá en algún momento terminar por reconocer esos avances que se hayan desarrollado de manera individual. Lo que si he hecho como Rector es que le he solicitado a las autoridades competentes dentro de la universidad para que se monten y estructuren definitivamente y que no lleguemos al fin del año, sin que tengamos una estructura de educación virtual, llámese la que sea, la forma que sea y con los mecanismos que sea, e incluso colocar si es posible, no depender tanto del Centro de Estudios en Teleinformática, colocar esa virtualidad en las nubes como mucha gente lo está haciendo como muchas instituciones lo están haciendo…” (Noticias TRT. Declaraciones del Rector de la Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNET. 02-06-2020)

La “guerra no convencional” y cualquiera de sus componentes ocuparan un segundo plano o no fueran factor de “angustia y zozobra”, si se hubiera evitado la dilapidación de recursos monetarios superiores a cincuenta veces el “Plan Marschall” (recuperación y reconstrucción de Europa después de la segunda guerra mundial), no haberse empeñado en aplicar un modelo de economía política equivocado y basado en los sistema de precios controlados o diferenciados que dieron vida y reproducción a la “mano visible del mercado” que destruyó la economía real (Revisar: gasolina y subsidio), y lo peor haber eliminado la meritocracia y degradado a niveles decadentes de miseria a la población venezolana en su conjunto, y entre ellas la “desaparición” progresiva y sistemática de la universidad y toda su comunidad. (El Nacional, 12-04-2019)

PlanIntegral de Reconstrucción o Reactivación Universitaria (PIRU)

Absolutamente convencido que la Gestión Institucional Universitaria debe sustentarse y centrarse en los pilares de la Política Universitaria y nunca en la política partidista: menos aun a la incongruente e insensata que propugna la conflictividad irracional.

“Las Universidades son Instituciones al servicio de la Nación y a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales”. Artículo 2. Ley de Universidades.

Es trascendental propiciar la integración entre el sector público, empresarial y universitario. Se debe Iniciar de inmediato la ejecución de un Plan Integral de Reconstrucción o Reactivación Universitaria (PIRU), donde es básico la inversión de capital e infraestructura en todas las Universidades, que complemente el justo y necesario presupuesto para gastos de funcionamiento y estructura salarial indexada (Ver: https://bit.ly/2ABTGee): en pro de la formación integral de nuestros estudiantes y en beneficio de la sociedad. Según estimaciones previas se requieren invertir más de 2 mil millones de dólares en la ampliación, recuperación y potenciación de la infraestructura universitaria. (Mayo, 2018)

Sistema Experimental de Estudios Dirigidos (SEED)

“Todo comenzó con las primeras clases impartidas a finales de 1975. Exactamente a los 6 meses de este acontecimiento se reúne a un grupo de docentes con reconocida experiencia, y con la aprobación de las autoridades conforman el Sistema Experimental de Estudios Dirigidos que fue el punto de partida para la formación en el área de producción de medios audiovisuales…” (Video: UNET, visión compartida de una gran universidad)

Fortalecimiento y Apoyo Académico

El año 2002 sirvió para construir los cimientos de lo que va ser este importante programa para la labor docente de la Unet. En particular se inició con las primeras etapas del proyecto de Aula Virtual y de generar las ideas iniciales de los Lineamientos Curriculares de Educación a Distancia de la Unet. Conviene resaltar que este proyecto responde a la creciente incorporación de los medios telemáticos a la actividad académica. En el corto plazo se podrán impartir asignaturas de pregrado y postgrado de videoconferencias, en línea, etc. Durante el año 2002 se ha consolidado la plataforma comunicacional de la UNET. La Radio EDUCAR (Ecunet 104.5 FM) y el Circuito Cerrado de Televisión…de tal manera que se convierta en la herramienta de comunicación para la actividad académica de la UNET… (Fuente: Vocero Académico, junio 2003)

Modelo de Educación Virtual de la UNET (Mayo, 2001)

La UNET consciente de esta situación y de las tendencias mundiales en el mercado del conocimiento y de la revolución tecnológica de la información, se propone rescatar y redimensionar sus experiencias en estudios dirigidos, como modalidad de enseñanza y aprendizaje que se aplicó con el propósito de fomentar el estudio independiente con mayor participación del estudiante en su proceso de aprendizaje. Referencia: Virtual Educa 2001

El Vicerrectorado Académico a través de la Coordinación de Desarrollo Educativo (CODE), ha definido como estrategia la transformación, el desarrollo y fortalecimiento del Sistema de Apoyo Docente , y en este sentido se ha propuesto dentro de sus metas la Educación a Distancia o Campus Virtual, como modalidad alternativa a la presencial, que permitirá resolver no sólo problemas de acceso al conocimiento, sino los relacionados con su conservación y actualización, además de su aplicación a situaciones cambiantes.

En el proceso de virtualización de la UNET ya se han comenzado a ejecutar algunas fases de ese proyecto, de las cuales podemos mencionar las siguientes:

Adscripción del CODE al Vicerrectorado Académico de la UNET:

El Consejo Universitario de la UNET en su sesión 061 del 19 de diciembre de 2000 aprobó la adscripción de la Coordinación de Desarrollo Educativo: CODE, como una instancia de apoyo al Vicerrectorado Académico.

La misión del CODE es ser una organización universitaria que satisfaga las necesidades y expectativas de formación y actualización académica, comunicación audiovisual y uso de nuevas tecnologías de la información en las funciones esenciales de pregrado y postgrado, investigación y extensión, contribuyendo a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, la investigación y la innovación educativa, el desarrollo de redes de aprendizaje mediante la interacción del alumno con sus pares, con sus docentes, con otras universidades y con la comunidad; y la imagen creativa en forma objetiva, veraz, actualizada y oportuna. (Audio: https://bit.ly/2zTmVJy )

Convenio Específico de Cooperación UNET-NOVA:

El Consejo Universitario de la UNET, en su sesión extraordinaria C.U. 012/2001, de fecha 27 de marzo del 2001, aprobó el Convenio Específico de Cooperación entre la UNET y la NOVA Southeastern University de USA, que tiene por objeto la realización en la UNET de un programa de Doctorado en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia, a los fines de proporcionar la actualización en el uso de las nuevas tecnologías para el diseño, desarrollo e implantación de estudios a distancia.

Comisión Central de Currículo:

El Vicerrectorado Académico, como instancia responsable de la Gestión Curricular de la UNET, el pasado mes de abril (2001) hizo los nombramientos respectivos del equipo Coordinador que tendrá a su cargo la dirección de la Comisión Central de Currículo, que permitirá generar los cambios que nos exige la sociedad venezolana en lo humano, social, político, económico, pedagógico, científico, tecnológico y espiritual..

Fuente: “Perspectiva Económica y Académica Contemporánea”. UNET. Años: 2018 al 2020.

Pedro Morales. [email protected] @tipsaldia