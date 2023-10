Unicef: “Nada justifica el asesinato, mutilación y secuestro de niños”

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) fijó su postura sobre los hechos de violencia de los que son víctimas los niños en medio del conflicto armado entre Israel y el Movimiento Palestino Islamista, Hamás.

La postura de la Unicef surge luego de que varias cadenas de noticias informaran que presuntamente la milicia de Hamás asesinó a más de 40 niños en territorio israelí, en una guardería en kibutz de Kfar Aza.

Según informaciones difundidas, a algunos de los menores les habrían cortado la garganta. Este brutal hecho fue rechazado por Israel, la comunidad internacional y la Unicef.

“Nada justifica el asesinato, la mutilación o el secuestro de niños y niñas, unos actos que constituyen una grave violación de los derechos que Unicef condena sin reservas”, afirmó en un comunicado la secretaria general del organismo, Chaterine Russell.

Rusell alertó que, en este conflicto, “como en todas las guerras, son los niños los que sufren primero y los que más acaban sufriendo”.

"The killing and maiming of children is a grave violation and willful killing is a serious breach of International Humanitarian Law. We call on all parties not to target children."



UNICEF’s @1james_elder on the deteriorating situation in Israel and the State of Palestine.