Unión Europea está “muy preocupada” por inhabilitaciones en Venezuela

La Unión Europea está “muy preocupada” por Venezuela. Considera que las inhabilitaciones “solo socavan la democracia”.

El portavoz principal para asuntos exteriores, Peter Stano, publicó en su cuenta de X que Europa está “muy preocupada” por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de ratificar la inhabilitación de Maria Corina Machado y Henrique Capriles.

De acuerdo a los compromisos firmados en Barbados, tanto Machado como Capriles y otros dirigentes deberían tener el derecho de participar en las presidenciales, creen en Europa.

Venezuela: 🇪🇺is very concerned by latest developments & the Supreme Court’s confirmation banning Maria Corina Machado & Henrique Capriles from presidential elections.This can only undermine democracy,the rule of law & implementation of Barbados Agreement. https://t.co/2VkVER3WtH