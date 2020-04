Unión Interparlamentaria exige liberación de diputados por riesgo a contraer la COVID-19

La Unión Interparlamentaria pidió la liberación inmediata de parlamentarios detenidos por el gobierno de Nicolás Maduro, ante el temor de ser contagiados por COVID-19.

Según un texto difundido este 6 de abril, existe un riesgo de una infección en las cárceles por sobrepoblación.

“En las circunstancias excepcionales impuestas por la pandemia, pido a las autoridades venezolanas que liberen a los parlamentarios detenidos lo antes posible a menos que sean debidos a procesos seguidos correctamente y hayan sido declarados culpables”, dijo este lunes el presidente del Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria, Nassirou Bako-Arifari.

El organismo aseguró que según la Organización Mundial de la Salud, las personas privadas de libertad en condición de confinamiento son más propensas a ser infectados por Coronavirus.

#Urgente @IPUparliament ordena inmediata liberación de parlamentarios venezolanos en prisión. @IPUparliament calls to release detained Venezuelan MPs more critical during pandemic https://t.co/96k5SK4TBP