Usuarios del transporte público en Guárico rechazan aumento del pasaje

Usuarios del transporte público en San Juan de los Morros, estado Guárico, expresaron su desacuerdo con la aprobación en gaceta de un nuevo aumento del pasaje que viene a seguir afectado el bolsillo del pueblo.

Daichely Corral, quien es docente, declaró a Radio Fe y Alegría Noticias que el aumento la perjudica porque tiene que pagar dos pasajes para llegar al sitio de trabajo ya que está retirado de donde vive.

“Yo soy una de las primeras afectadas porque vivo en el Arístides Rojas y trabajo en La Morera. Tengo que pagar doble pasaje y el sueldo no me da. Ahorita con mi lucha me vengo a pie para pagar un solo pasaje”, expresó.

Corral señaló que no entiende por qué aprueban un aumento de pasaje en Guárico y en el resto del país en medio de un conflicto por un aumento salarial que lleva este gremio por más de dos meses en la calle.

“A mi parece que esto es una falta de respeto del Ministro de Trasporte por ese incremento. Yo entiendo la situación de los trasportistas, esto del salario nos está afectando a todos”, señaló.

A los pensionados también les afecta este aumento

A su vez, Omaira Requena denunció que a los pensionados se les hace difícil este incremento de pasaje, ya que las pensiones no cubren ni siquiera para cuatro productos de la canasta alimentaria

“Imagínate a mí y a todo el pueblo porque el sueldo no nos alcanza. El pasaje vale 4 bolívares ahorita y si pagamos dos, son 8 bolívares. ¿Cuánto es el sueldo de nosotros los pensionados? Cobramos 130 bolívares y qué compramos con eso y si pagamos pasaje, cuánto es?, cuestionó la jubilada.

Requena indicó que ya está «cansada de tanta burla» de parte del gobierno ante la situación en la que está viviendo el pueblo que padece por la crisis económica y el incremento de servicios públicos, que ahora se le suma el del trasporte.

“No estamos de acuerdo con ese aumento de pasaje. Hasta cuándo tanta burla, el pueblo es el que sufre porque los que están en el gobierno sí cobran bien, tienen su carro, ellos sí tienen gasolina. Nosotros somos los afectados, los niños, porque también los niños pagan pasaje”, dijo.

Cabe resaltar que a pesar de que el aumento de pasaje fue aprobado en Gaceta Oficial, trasportistas en San Juan de los Morros no aumentaron las tarifas, pero se espera que el trascurso de la semana pueda ocurrir así como ya se ha visto en varios estados del país.

