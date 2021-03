Variante brasilera en Venezuela circula con mayor carga viral

Radio Fe y Alegría Noticias también anda en campaña informativa y orientadora para contribuir a que los ciudadanos reforcemos nuestro cuidado y las autoridades sanitarias igualmente desplieguen los protocolos sanitarios necesarios ante la propagación de la variante P.1 del Coronavirus, llamada también ‘brasilera’.

Por esta razón, el biólogo Domingo Garzaro Rojas, integrante del Consejo Científico Presidencial que acompaña a la Comisión de Prevención, Control y Atención de la COVID-19 en Venezuela, puntualizó que esta variante circula con una mayor carga viral y tiene “una mejor tasa de transmisión”.

Dicho en otras palabras, el científico advirtió que ante este nuevo comportamiento del virus, las medidas de bioseguridad deben ser mayores.

En ese sentido, sí mantiene la recomendación casi obligatoria de utilizar el tapaboca pero en este caso específico, insta a adquirir el tipo denominado N-95 “o tapaboca de telas de tejidos densos que evitan la transmisión, recordando que la transmisión se da a través de micro gotas que expele la persona cuando tose, ríe, canta o habla”.

Garzaro complementó el repertorio de acciones para la protección personal con el lavado constante de manos y el debido distanciamiento personal.

En este último punto aclaró que se entiende como contacto personal de alto riesgo “la conversación que se da entre dos o más personas a menos de un metro por aproximadamente por 10 minutos”.

Si una persona que no está contagiada participa de esa conversación, “se acaba de exponer a un rápido contagio porque quizás haya otra persona que sí está infectada con esta nueva variante que como dije anteriormente tiene una mayor tasa de transmisibilidad”

Esto significa que existe también una mayor carga viral circulando dentro del organismo que luego se refleja en algunos síntomas como los ya conocidos así como otros nuevos “como un dolor de cabeza leve, eventos de diarrea, vómitos y un ardor intenso”.

Contagiados asintomáticos

El investigador también advirtió que hay personas que están contagiadas con la variante pero no sienten nada o no muestran la sintomatología típica de la enfermedad.

Esta mutación 484K, denominación científica, “tiene la particularidad que puede evadir la respuesta inmunológica del organismo e incluso puede evadir la respuesta creada de anticuerpos por la vacuna”.

Pero esta afirmación clínica le permite al egresado de la UCV encender las alarmas al señalar que si es posible que una persona que haya superado la COVID-19 puede volverse a infectar con esta variante.

Por eso recomendó no caer “en la falsa seguridad de que ya me infectó, ya me dio, no me va a volver a dar, aunque hay pocas probabilidades de reinfectarse pero siempre hay la posibilidad cierta”.

¿Se podrá regresar a clases presenciales?

Sobre la probabilidad de regresar a los salones de clases para retomar la presencialidad en el sistema educativo venezolano, tal cual como lo han asomado el Presidente de la República y el Ministro de Educación, el biólogo dijo que “esas son medidas que se están evaluando porque la aparición de la variante en Venezuela es muy reciente”.

Precisó que el papel de los investigadores del Consejo Presidencial es elevar la información sobre los hallazgos que han hecho al analizar esta mutación y otros virus a las instancias decisoras en materia de gestión

En cuanto a los tratamientos que se están aplicando actualmente para abordar la enfermedad, certificó que los mismos sirven para esta variante “porque la COVID es la misma. Hay todo un manual de procedimientos para que los médicos los apliquen en cada uno de los casos”.

Finalmente exhortó a la población venezolana a no pensar “que esto no está sucediendo. Esto es una pandemia a nivel mundial y debemos reforzar las medidas entre nosotros mismos y entre nuestros seres queridos”.