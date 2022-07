Vecinos de Villas del Sur en Maturín denuncian desalojos forzados

En Maturín, estado Monagas, cuatro familias de Villas del Parque Sur denunciaron que fueron desalojadas por funcionarios del Instituto Nacional de Hábitat y Vivienda.

Los vecinos de esta zona manifestaron a Radio Fe y Alegría Noticias que tienen miedo de sufrir represalias, sin embargo, luego de pedir a la prensa que resguarden sus identidades, hicieron pública esta situación.

Aseguraron ser víctimas de desalojos arbitrarios a pesar de tener su documentación en regla.

“Mientras el presidente Maduro y el ministro de la Gran Misión Vivienda Venezuela entregan casas a nivel nacional y prohibieron desde el año 2016 la expropiación y las invasiones de propiedades privadas, incluyendo las viviendas que el gobierno nacional entrega aquí en Maturín en el urbanismo Villas del Sur en Parare, un grupito de funcionarios del Instituto Nacional de Hábitat y Vivienda y miembros del Consejo Comunal pasan por encima de la orden presidencial y hacen todo lo contrario”, dijo uno de los afectados.

Tienen títulos de propiedad

Una de esas personas que desalojaron es Rosa Viloria, quien mostró sus documentos que la validan como propietaria y formuló una denuncia ante la Defensoría del Pueblo.

Viloria contó que a ella fue la primera que desalojaron. “Ocurrió cuando por motivos de salud viajé a la ciudad de Caracas. Durante mi estadía allá recibí llamadas de mis vecinos” que le informaron de lo sucedido.



A otra señora la desalojaron junto a sus cuatro nietos. Los vecinos aseguran que, incluso, en medio del aguacero sacaron sus pertenencias y les trasladaron a una casa del urbanismo sin concluir.



“Lloviendo la metieron en una de las casas sin techos que hay aquí y que no han sido culminadas. No les importan ni los niños. Fuimos a denunciar esto al Instituto de Protección al Menor e hicieron caso omiso”, dijo una persona con conocimiento del caso.



Los vecinos señalaron que se han acercado al Instituto de Vivienda y Hábitat en la entidad, pero no hay respuesta ante estos cuatro desalojos.



“Se ha acudido al Instituto Nacional de Viviendas y al final no hicieron nada ni tomaron la denuncia. La ley está para proteger a los menores de edad la Defensoría del Pueblo igual y la Fiscalía también. A la única que le tomaron la denuncia fue la señora Rosa Viloria, la primera afectada”, indicaron.

Expresaron que Viloria denunció el hecho hace un mes ante la fiscalía quinta. Otros afectados hicieron lo mismo, sin embargo, les dijeron que no están tomando “denuncias de esa índole” hasta nuevo aviso.

“Fueron nuevamente y nada. No le toman la denuncia, lo que da a entender que hay intereses políticos en esta situación de las viviendas, sobre todo aquí en el urbanismo de Villas del Sur en Parare”, dijo uno de los afectados.

Piden respaldo al gobierno regional

Ante esta situación por parte de los organismos, los vecinos piden la intervención del gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna, con el fin de que pueda mediar con organismos nacionales ante los desalojos forzados.

“Seguimos en pie de lucha y le pedimos ayuda al gobernador porque el sabe de esto y el director del Instituto Nacional de Viviendas que no apañen esta injusticia. Nosotros como comunidad fuimos a Caracas y ya denunciamos esto en el Ministerio de la Gran Misión Vivienda y nos dijeron que esto es una vulgar corrupción. Estamos esperando respuesta de ellos esta semana, si no nos llaman como acordaron vamos nuevamente a Caracas, pero a denunciar esto ante la Fiscalía General”, advirtieron.