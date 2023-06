Vecinos denuncian acumulación de basura en el Caño Sawa de Paraguaipoa

Vecinos de la comunidad de pescadores de Caño Sawa, ubicado al sur de Paraguaipoa en el municipio Guajira del estado Zulia, denunciaron acumulación de basura en la zona.

La situación ha despertado un alerta en la ciudadanía por el daño ambiental a las playas de Sawa.

Según los habitantes, la localidad se encuentran en estado de abandono por las autoridades y las playas de Sawa se han convertido en un vertedero de basura.

María García, vocera de la comunidad, dijo a Radio Fe y Alegría Noticia que llevan más de cinco años en esta crisis por basura.

Agregó que los desechos del hospital y de otros centros poblados son lanzados en la zona.

“En reiteradas oportunidades me he parado frente a quienes botan la basura y la respuesta que he obtenido es que ellos no tienen la culpa, que solo cumplen ordenes”, dijo.

De acuerdo con María, hasta funcionarios militares colocan los desechos en las orillas de la playa.

“Ellos deben colaborar con nosotros también (…) Aquí los únicos dolientes somos quienes aquí vivimos”, agregó.

Con información de Norma González | Radio Fe y Alegría Noticias

