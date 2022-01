Venezolanos en Chile tienen hasta el 7 de enero para regularizar estatus migratorio

Los venezolanos que entraron a Chile de manera regular por pasos fronterizos habilitados antes del 18 de marzo de 2020 y se encuentran en situación irregular, tienen hasta el 7 de enero de 2022 para regularizar su estatus; sin tener que pagar ningún tipo de multa.

La ONG Asociación Venezolana en Chile (Asovenchile), ofreció la información a través de Instagram asegurando que deben realizar el proceso a través del portal https://extranjeria.gob.cl.

Asovenchile, aclaró que las personas con solicitudes de visa en trámite que por falta de documentación consideren que se les rechazará sus solicitudes, es decir, que no tengan capacidad de cumplir con documentación como contratos de trabajo vigentes, no hayan hecho el cambio de empleador en el tiempo correspondiente, etc. Para poder hacer la solicitud deben desistir de las solicitudes actuales.

Requisitos:

Documento de identificación (Pasaporte) o Título de Residencia. Para los venezolanos el pasaporte debe haber sido emitido a partir del año 2013.

Antecedentes penales del país de origen VIGENTES y debidamente APOSTILLADOS.

Tarjeta de Turismo o Estampado de la última Visa.

Pago por concepto de visado equivalente a USD 90.

Para Menores de 18 años

Certificado (partida) de nacimiento debidamente APOSTILLADO

Declaración jurada de expensas o tutoría del menor NOTARIADA.

El organismo resaltó que se debe hacer la solicitud cuando se tengan todos los documentos requeridos, de lo contrario perderá su dinero. Para menores de edad no serán necesarios los antecedentes penales ni el pago de la visa.

Refieren que una vez hecha la solicitud, el Departamento de Extranjería y Migración verificará los documentos y comprobarán que no tengan antecedentes penales en Chile.

Después de verificar la documentación, el permiso de trabajo será recibido de manera automática.

Deportaciones de venezolanos en Chile

El año pasado el gobierno encabezado por el presidente Sebastián Piñera expulsó a cientos de venezolanos que realizaron en el marco de una ley de migración, asegurando que todas las expulsiones cumplen con el derecho internacional de los derechos humanos.

En este sentido, la organización, Human Rights Watch (HRW) han informado una serie de graves violaciones a los derechos fundamentales de migrantes venezolanos expulsados.

Las violaciones son reflejadas impidiendo llamadas telefónicas y de abogados, deportaciones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas) y separación de familias, entre otros.

HRW señaló que Piñera anunció la expulsión de 1.500 personas a lo largo de 2021 en 15 vuelos chárter y que, según el Servicio Jesuita Migrante (SJM), para abril de este año había deportado a 294 personas, en la mayoría de los casos «sin control judicial».

Se estima que Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes y para noviembre la comunidad venezolana seguía siendo la más numerosa, con 457 mil personas, reseña la agencia EFE.