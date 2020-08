Venezolanos retornados viven lo mismo que los colombianos hace 5 años

Como “vergüenza” calificó la profesora y defensora de Derechos Humanos, Ligia Bolívar la expulsión masiva de colombianos en Venezuela hace exactamente 5 años.

A cinco años de ese escenario lamentable y humillante, Bolívar aseguró a Radio Fe y Alegría Noticias que solo quedó la impunidad ya que nunca fue investigado o sancionado por el Ministerio Público ni la Defensoría del Pueblo.

Destacó la invisibilización a la que siguen sometidos los miles de colombianos que tuvieron que regresar de manera forzada a su país de origen, de donde muchos habían huido por el conflicto armado con grupos irregulares.

Además, apuntó la también investigadora asociada de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), algunos no son ahora ni refugiados ni nacionales al 100%, ya que no cuentan con registros en su país, especialmente sus hijos.

“Hay una situación de limbo en cuanto a la protección de sus derechos”, expresó.

Marcados y expulsados

De acuerdo con el Estado colombiano, esta “deportación masiva” afectó a 23 mil personas, sin embargo, según organizaciones no gubernamentales la cifra podría superar los 30 mil.

Pero en este vergonzoso hecho no solo se vieron perjudicadas personas comunes y corrientes, como refirió Ligia Bolívar en entrevista con Radio Fe y Alegría Noticias.

Los reportes de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia señalan que unas 200 personas estaban buscando refugio y protección en Venezuela pero “fueron expulsados sin ningún tipo de juicio, de procedimiento administrativo, sin ninguna posibilidad de defenderse”, explicó.

La defensora de Derechos Humanos recordó el episodio donde algunas casas de colombianos en Venezuela fueron marcadas “al mejor estilo de la Alemania nazi para después ser destruidas, algo que nunca habíamos visto en el país”.

Ahora es lo mismo, pero a la inversa

Bolívar aprovechó para hacer una reflexión de lo ocurrido hace 5 años y que ahora se manifiesta a la inversa con los miles de migrantes venezolanos que están retornando ante la pandemia de la COVID-19.

“En aquel momento, frente a la escasez de alimentos y de medicinas, se culpó a lo que se denominó pimpineros y bachaqueros; esos eran términos que ya quedaron señalados para reseñar a criminales. Estamos viendo cómo ahora, en medio de incapacidad para resolver el tema de la pandemia, para tratarlo adecuadamente, cómo se responsabiliza a la población. Ahora el término es trocheros”, apuntó.

Complementó indicando que “cada vez que hay una situación que se le escapa de las manos al gobierno, escogen a algún sector; en aquél momento fueron los colombianos y ahora son los mismos venezolanos que es todavía más insólito”.

Foto: Agencias.

La historia se repite. Bolívar recordó que en 2005, el fallecido presidente Hugo Chávez calificó a colombianos como “desplazados en tránsito”, como una forma de evadir responsabilidad ante ellos.

Y ahora, Acnur creó una categorización para los venezolanos de “desplazados en el exterior” que suena muy parecido a la falta de protección, “lo lamentable es que en este momento lo haya hecho Acnur a quien le hemos hecho el reclamo y han prometido corregir”.

Otra similitud que resaltó Bolívar es la ausencia de garantías y protección a los derechos, así como la baja respuesta a solicitudes de refugio.

Hace cinco años, desde el Centro de Derechos Humanos, donde laboraba, “constantemente nos veíamos enfrentados a situaciones donde sus hijos no tenían acceso a los centros educativos, ni ellos o su familia no tenían acceso a centros de salud”.

Otra carencia que presentaban los colombianos en ese entonces era la falta de documentos para solicitantes de refugio y refugiados y que significaron pleitos constantes con el gobierno venezolano “como ahora está siendo con los gobiernos receptores de venezolanos fuera del país”.

Cifras sin sustento

Al discurso oficial de que en Venezuela hay 5 millones de colombianos, la profesora y defensora de los Derechos Humanos, Ligia Bolívar, indicó que “es difícil de confirmar a menos que se cuente a su descendencia, lo cual sería impreciso porque los descendientes son venezolanos por nacimiento”.

Expresó que las cifras que recogen algunos censos son “muy inferiores” a esa, sin embargo, ésto no le resta importancia a la cantidad de colombianos que estaban en Venezuela “y que no tuvieron las garantías que requerían”.

Foto cortesía: Migración Colombia

A pesar de esto, también hubo un numeroso grupo que logró arraigarse en el país donde consiguieron trabajo y tuvieron a su familia.

Y acerca de los venezolanos en Colombia, “tenemos que confiar en las cifras oficiales porque es lo único que hay” que reportan 1 millón 700 mil personas solo en ese país.

“Pero se presume que podría estar por el orden de los dos millones de venezolanos, en este momento, solo en Colombia”, acotó para Radio Fe y Alegría Noticias.

¿Y la justicia?

Ligia Bolívar aseguró que en 2015, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB denunció las deportaciones masivas y la situación de migrantes y refugiados ante instancias internacionales.

Pero a pesar de los esfuerzos, “la situación no ha sido corregida a nivel nacional así que permanece impune en este momento.

Aclaró que los organismos internacionales solo pueden llamar la atención de los Estados pues no son autoridades policiales para imponer obligaciones para el cumplimiento de sus responsabilidades.

“Así que si no lo ha hecho Venezuela por voluntad propia, porque no lo ha querido hacer, no se puede buscar responsabilidad internacional”, destacó.

Otra vía que están explorando es la denuncia de delitos de lesa humanidad, ya que este está expresamente definido en el Estatuto de Roma que se refiere al Sistema Penal Internacional.