Venezuela empató con Perú sin despeinarse

Los chamos de la Vinotinto Sub-17 empataron a 0 con la selección de Perú en el último partido de la fase de grupos del Suramericano de la categoría, que se juega en Ecuador.

Venezuela, que ya estaba clasificada para siguiente etapa del hexagonal final, salió al campo con la mayoría de los jugadores que no habían disputado minutos durante el torneo, y otros que habían tenido poca acción, una decisión que a los dirigidos por el argentino Ricardo Valiño, le va muy bien para descansar, ya que antes del juego contra los incas venían de disputar tres partidos en seis días.

En los primeros 45 minutos la selección que manejó el partido, pero sin inquietar demasiado, fue Perú, que tuvo varias aproximaciones hacia la portería defendida esta vez por Jorge Sánchez, que hizo su debut en la competición.

Entretanto, durante la segunda parte el profesor Valiño hizo algunos ajustes técnicos que le permitieron a la selección de Venezuela presionar a la zaga peruana durante la salida del balón, y ganando pelotas muy cerca de la valla inca, pero no las aprovecharon.

El martes 11 de abril comienza la etapa decisiva del torneo para Venezuela, que enfrentará a Brasil, selección que quedó primera en su grupo ganando tres partidos y empatando uno.

En ese partido la selección venezolana tendrá disponible a toda la plantilla, ya que los jugadores apercibidos antes del juego con Perú, no vieron acción en la última fecha de la fase de grupos, precisamente para no correr riesgos y no perderse el primer partido del hexagonal final.

Las mejores cuatro selecciones en esta etapa final de la competición recibirán un cupo al mundial de la categoría, cuya sede ya no será Perú, como se había previsto.