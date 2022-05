Venezuela marcha cuarta en los Juegos Suramericanos de la Juventud

La delegación criolla que está en Rosario, Argentina ha cosechado hasta el 2 de mayo 32 medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022.

Este resultado parcial la posiciona cuarta en el medallero detrás de Brasil (89), Argentina (50) y Colombia (53).

Atletas venezolanos entre 14 y 17 años han destacado en la lucha olímpica, natación y taekwondo, además del tenis de mesa y tiro con arco.

En esta última disciplina consiguieron el bronce gracias a Sebastián Ávila luego de una cerrada disputa contra el representante del país cafetero, quedando el encuentro 137-132, luego de cinco rondas con marcadores de: 28-26 / 26 – 28 / 27-25 / 27-28 y 29-25.

#1May | Bronce para Sebastián González en el arco compuesto masculino del tiro con arco. 137-132 venció al colombiano Julián Gómez

–#VenezuelaEnRosario

Medallistas pic.twitter.com/TRGXfWO8Fr — Comité Olímpico Venezolano (@OfficialCOV) May 1, 2022

Sebastián muy emotivo declaro al Comité Olímpico Venezolano que “ya puedo estar aliviado, conseguí el tercer lugar, después de tanto entrenamiento y cuarentena, jamás pensé llegar hasta acá, pero sé que si puedo” comentó el arquero aguantando sus lágrimas.

En el careo por la medalla de bronce del tiro compuesto femenino, Faviana Biaggiotti se quedó con el cuarto lugar, después de ceder 124-117 ante la argentina Guillermina González.

Sirenas y tritones en Rosario

Cortesía: Comité Olímpico Venezolano

María Victoria Yegres y Emil Pérez protagonizaron la natación venezolana con seis y cinco medallas, respectivamente.

Yegres consiguió oro al dejar marca de 2:17.20 en la final de los 200m estilo mariposa, superando en los últimos 50 metros a la paraguaya Luana Alonso y a la brasileña Luiza Comini, minutos más tarde, la venezolana volvió a subirse al podio, en esa ocasión en los 400m libre, logrando la plata.

“Al final llegó la medalla de oro y me siento muy feliz por eso. Estuvimos entrenando bastante por esto y el resultado general fue muy bueno” expresó María.

Además, en la modalidad relevo 4×100 mixto conformado por María Victoria Yegres, Mariana Cote, Emil Pérez y Reymer Álvarez, se quedaron con el bronce con un tiempo de 3:44.37.

De esa forma la sirena culminó su actuación en Rosario 2022 con una de oro, par de plata y otras dos de bronce, incluida una en relevos.

Cortesía: Comité Olímpico Venezolano

Por otra parte, el tritón Emil Pérez cerró su participación con dos preseas doradas, dos de plata y una de bronce.

Pérez explicó que no hubiese logrado ganar de no ser por su grupo de trabajo “este éxito no es solo mío sino de todo el equipo. Acá están los resultados de todo el esfuerzo y amor hacia este deporte. Aquí están las medallas que son para Venezuela”.

En total, la natación once medallas, con las que superaron la actuación de los pasados Juegos Suramericanos de la Juventud Lima 2013, cita en la que ganaron ocho preseas.

Más medallas venezolanas en Rosario

El baloncesto 3×3 logró bronce al vencer a los brasileños a quienes derrotaron por segunda vez en el torneo, en esta oportunidad con pizarra de 21-19.

“No era la medalla que queríamos, pero nos sentimos muy contentos y tranquilos porque no nos vamos con las manos vacías”, expresó Carlos Mijares luego de la victoria.

Además, se realizó la competencia de triples donde participan jugadores de ambos sexos, donde Isaiacc Manchego se adjudicó el segundo lugar.

En los primeros días del evento, la lucha olímpica se alzó con seis medallas, cuatro de oro, una de plata y una de bronce.