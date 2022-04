Venezuela perdió contra Colombia y ya no sueña con el mundial sub-20

La Vinotinto femenina no pudo frente a Colombia y perdió 3 – 0 en el cuadrangular final del Sudamericano de Fútbol Sub-20, que se juega en Chile.

Las dirigidas por Vincenzo Conti mostraron un buen funcionamiento defensivo durante gran parte del primer tiempo, sin embargo en faceta de ataque las criollas no pudieron hilvanar jugadas claras de gol que pusieran en peligro la portería colombiana.

Por su parte, Colombia, mantuvo la posesión del balón y con pases precisos hacia las bandas encontraban a destiempo a las venezolanas. Las colombianas lograban enviar balones al área que siempre encontraban la cabeza de una de sus compañeras. Había fisuras en la defensa nacional y las aprovecharon.

El primer balde de agua fría lo sufrió Venezuela al minuto 36 cuando un centro raso en el área logró chutar a portería Gisela Robledo que puso a ganar a Colombia 1 – 0.

La respuesta Vinotinto no llegó, al contrario, mientras pasaban los minutos la ansiedad y la desconfianza se apoderaban de las venezolanas quienes no podían salir jugando desde su propia portería, perdían el balón muy cerca del área. Lo mejor era que el árbitro pitara para ir al descanso perdiendo por la mínima y no por más goles.

Al comienzo de la segunda parte Conti hizo tres cambios, salieron Raiderlin Carrasco, Marianyela Jiménez y Floriangel Apóstol y entraron en sus lugares Karen Vilaú, Ana Paula Fraiz y Génesis Hernández, trató de buscar conectar los circuitos ofensivos ante el claro dominio colombiano, pero no ocurrió.

El segundo «baldazo» llegó al 77 con un «riflazo» al ángulo por parte de Ingrid Guerra que firmó el 2 – 0 para el vecino y enterrar los sueños de una remontada venezolana sin su referente, Bárbara Olivieri, que cumplió su segundo y último partido de sanción.

La guinda del pastel la colocó Gisela Robledo al 93 cuando Venezuela estaba echada hacia el ataque buscando, más que con ideas, con pundonor, descontar en el marcador. Robledo eludió a la portera venezolana e hizo un pase a la red para sentenciar la dolorosa derrota criolla 3 – 0.

Venezuela se verá las caras ante la campeona de esta competición, Brasil, el domingo 24 de abril.

El segundo y último pase para disputar el Mundial de Fútbol Femenino categoría Sub-20 en Costa Rica lo disputaran Colombia y Uruguay.