Venezuela pudo recibir las vacunas de COVAX gratis, pero no rindió cuentas

Alejandro Crespo, presidente de la Sociedad de Puericultura y Pediatría (SVPP) filial Aragua, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias que Venezuela pudo recibir las vacunas de COVAX gratis, pero desde el 2014 no entrega información económica al Banco Mundial, organismo que la clasificó desde ese entonces como un país con ingresos económicos de medianos a altos.

«Venezuela no le reporta al Banco Mundial sus indicadores económicos desde 2014, es por eso que está clasificada como un país con ingresos económicos medios o altos (…) desde ese momento hasta la fecha Venezuela ha perdido 80% de su capacidad de ingresos y debería estar clasificada como una nación con ingresos bajos, lo que daría la posibilidad de recibir las vacunas contra la COVID-19 sin pagar ni un centavo a COVAX», explicó Crespo.

Agregó que desde hace siete años Venezuela no solo no envía información económica a los organismos multilaterales, sino que tampoco libera el anuario de mortalidad «y desde el año 2016 no entrega el boletín epidemiológico nacional».

De acuerdo con el doctor Crespo, estas decisiones políticas y no sanitarias cuestan vidas a los venezolanos.

Indicó que además en el mes de abril de 2021 al país pudo arribar entre 1.400.000 y 2.400.000 dosis de la vacuna AstraZeneca, pero Venezuela rechazó esta posibilidad debido a los casos de coágulos reportados a las personas que se le aplicó dicha vacuna en Dinamarca, Islandia y Noruega, que luego derivó en la suspensión de su uso en países europeos.