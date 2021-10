Venezuela sub-23 de béisbol va por China Taipei en busca de la final

La selección sub-23 de Venezuela que juega en el Mundial de béisbol en México va este viernes contra el representativo de China Taipei por un cupo en la final.

El choque entre China Taipei y Venezuela se jugará en Hermosillo, México, luego de que la Vinotinto superara 7 carreras por 1 al dueño de la casa, México.

Antes del juego contra China Taipei, los criollos ocupan el segundo lugar que los clasifica por ahora, pero deben asegurarlo con una nueva victoria ante los asiáticos.

Los venezolanos pasan un momento extraordinario con los bates, y lo demostraron ante México, y durante los juegos anteriores, el poder ofensivo estuvo a la orden del día. Sumado al poder de bateo, los criollos también poseen un grupo de lanzadores que ha cumplido.

El presente Mundial de béisbol en la categoría sub-23 se ha desarrollado sin contratiempos, al menos, para Venezuela que llega a este juego importante con todos su activos a las órdenes de Carlos García.

El actual rival de Venezuela, China Taipei, está en el sexto y último lugar de la tabla de clasificación de la Súper Ronda.

Hasta este 1ro. de octubre, la tabla de clasificaición lo lidera la selección de Colombia, seguido por Venezuela, y luego México.

Es importante destacar que los primeros dos de las Súper Ronda son los que pugnarán por el título. Por ahora, son Colombia y Venezuela.

De acuerdo con el calendario de la Súper Ronda es el último juego de Venezuela, antes de acceder a la final.

