Venezuela y Colombia los países “menos pacíficos” de América Latina

Venezuela y Colombia son los países “menos pacíficos” en el escenario Latinoamericano, según un estudio divulgado este 28 de junio por el Instituto para la Economía y la Paz.

Los factores más influyentes para que ambos países sean considerados con este término son los conflictos socio-políticos y la violencia interna.

Esta información pertenece al Índice Global de Paz 2023, que sitúa a Colombia y Venezuela empatados en el puesto número 140 de la lista.

Para la realización de informe se evaluaron los niveles de paz de 163 países y territorios, lo que incluye el 99,7 % de la población mundial.

Se trata de la decimoséptimo del informe que emite la organización con sede central en Sídney y oficinas en ciudades como Londres, Nueva York, Harare y Ciudad de México.

Después de Colombia y Venezuela, los países latinoamericanos más bajos en el índice son Brasil (132), Haití (129), Nicaragua (123), El Salvador (122), Honduras (120), Perú (103), Cuba (99), Ecuador (97), República Dominicana (93) y Bolivia (78), mientras que Paraguay y Panamá comparten el puesto 68.

México es el país menos pacífico de la región de Centroamérica y el Caribe, de acuerdo con un informe publicado este miércoles por el Instituto para la Economía y la Paz.

El estudio ratificó el estatus de países más pacíficos a Islandia y Dinamarca en Europa. En el escenario Latinoamericano, el país más pacífico es Costa Rica que se ubica en el puesto 39, luego Uruguay en el puesto 50, seguido por Argentina en el puesto 54 y Chile en el 58.

