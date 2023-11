Venezuela y Guyana citados a la corte en juicio por el Esequibo

La Corte Internacional de Justicia citó a Venezuela y Guyana para el 14 de noviembre en La Haya.

En un comunicado de prensa, la Corte informó que “celebrará audiencias públicas sobre la solicitud de indicación de medidas provisionales presentada por Guyana en el caso relativo al Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899”.

La audiencia se transmitirá en vivo a través de la televisión web de Naciones Unidas.

