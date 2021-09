Este jueves 9 de septiembre Yulimar Rojas obtuvo un nuevo triunfo y lo celebró dedicándolo al país: «Venezuela, este es tu primer Diamante», publicó la atleta.

Pese a que logró dominar a todas las competidoras, Rojas no pudo alcanzar su objetivo de saltar por encima de los 16 metros. Esta vez saltó 15,48 metros y le bastó para ganar.

Todos los saltos válidos de Yulimar Rojas se ubicaron por encima de los 15 metros, y tuvo tres intentos fallidos.

La marca lograda para obtener el el título de la Liga Diamante en Zúrich, Suiza, quedó por debajo de su marca lograda en Tokio 2020 cuando alcanzó los 15,67 metros.

Según World Athletics, con este título Yulimar Rojas tiene garantizada una plaza directa al Campeonato Mundial de Oregón 2022.

El presenta año ha sido espectacular para Rojas, y pudiera repetir como la mejor deportista mundial, tal como ocurrió en el 2020.

15.48!@TeamRojas45 breaks the meeting record again with her last jump, to pick up her first #DiamondLeague title in style. #WDLFinal

📸 @matthewquine pic.twitter.com/pSpdlx9Gvp