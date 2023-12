Vente Venezuela: En el referéndum no se consultó al ciudadano sobre separar el municipio Sifontes de Bolívar

El coordinador de Vente Venezuela en Bolívar, Douglas Rodríguez, manifestó este 19 de diciembre su inconformidad con la decisión emanada por el Ejecutivo nacional de convertir a Tumeremo, capital del municipio Sifontes, en la sede política administrativa del estado Guayana Esequiba. En este sentido, Rodríguez enfatizó en que durante el referendo consultivo no se preguntó a los bolivarenses si estaban de acuerdo con que el estado pierda este municipio.

El líder regional del partido fundado por la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, afirmó que el Esequibo pertenece a Venezuela; sin embargo, cuestionó las medidas que se han tomado para la defensa de este territorio tras lo que calificó como 23 años de desidia ante el conflicto limítrofe.

“El territorio Esequibo es nuestro. Hay argumentos jurídicos, históricos y políticos para defender nuestro territorio. Un territorio que en 23 años no hicieron nada por defender. Es tan absurdo todo esto que en el referéndum del 3 de diciembre hablan de 5 preguntas, pero ahí faltó una pregunta para que el pueblo bolivarense se pronunciara: a nadie le preguntaron si querían desmembrar a Bolívar. Al colocar a Tumeremo como capital del Esequibo, estamos considerando que la capital del territorio Esequibo es Tumeremo. A mí no me preguntaron si yo estaba conforme con quitarle a Bolívar un municipio. Son cosas que pasan de manera apresurada. No sé quién asesora a estas personas”, afirmó Rodríguez.

Tras la creación de una Zona de Defensa Integral para la creación de la Guayana Esequiba, el presidente Nicolás Maduro escogió a Tumeremo, capital del municipio Sifontes en Bolívar, como sede político administrativa del estado en conformación. Asimismo, se designó al mayor general Alexis Rodríguez Cabello como autoridad única de esta región.

Sobre esto, algunos diputados del Consejo Legislativo del estado Bolívar han hecho observaciones como la posibilidad de integrar los municipios del sur de Bolívar al nuevo estado Guayana Esequiba.

Así como también la posibilidad de crear el municipio San Félix con anexión del municipio Casacoima. Sin embargo, estas propuestas no han sido formalizadas ni aprobadas.

Ordenes de captura: crimen de lesa humanidad

Sobre las órdenes de captura emitidas por la Fiscalía General de la República contra tres miembros del equipo de Vente Venezuela, Rodríguez consideró que se trata de retaliación política y que es una violación a los acuerdos firmados en Barbados.

El compromiso concretado entre la Plataforma Unitaria Democrática y el oficialismo contemplaba la liberación de los llamados presos políticos y el respeto a las libertades civiles de todas las organizaciones políticas. Hasta ahora, el chavismo solo ha dado libertad a 5 presos políticos.

“Se habla de liberación de presos políticos y más bien intensifican más las persecuciones y aprehensiones. A los nuestros, Henry Alviarez, Claudia Macero y Pedro Urruchurtu, personas que lo que hacen es trabajar por la libertad del país. Ellos dan una patada a la mesa y están buscando excusas para no entrar en la ruta electoral. Es contradictorio. A ellos no se les puede creer nada. Pretender quitarle los derechos políticos de las personas y aprehenderte a ti porque piensas distinto es un crimen de lesa humanidad. Lo hacen para sembrar el terror”, sentenció Rodríguez.

Aquí no vuelve a ganar el chavismo

Tras ser cuestionado sobre la preferencia política de la región, Rodríguez calificó a Bolívar como un estado reprimido en aspectos como el surtido de combustible, la debacle de las empresas básicas y los servicios públicos. Ante esto, consideró que los bolivarenses ya no creen en la propuesta política de la tolda roja.

“Bolívar es un estado bien reprimido en todos los aspectos. Desde los servicios públicos, el agua, la luz, la vialidad. Las empresas básicas tienen poca producción y la masa trabajadora sufre cada día más por el deterioro de sus salarios. Muchos no saben cómo van a pasar estas navidades. Este estado muchos dicen que es chavista. No es chavista. Eso es un mito. Que ellos tengan la alcadía de Caroní, Piar o Heres… Ya la gente se dio cuenta de que no funciona. Si hay un proceso electoral para elegir autoridades regionales, te aseguro que aquí no vuelve a ganar el chavismo”, expresó Rodríguez.

