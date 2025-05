En el marco del inicio del cónclave este 7 de mayo, en la Capilla Sixtina de Roma había 133 cardenales reunidos para escoger al papa número 267 en la historia de la iglesia católica mundial.

Raúl Herrera, sacerdote jesuita y Vicario Arquidiocesano de Derechos Humanos en Barquisimeto, expresó que todo este proceso implica mucho para la institucionalidad católica.

“Acá todo está estrictamente normado, bajo una legislación antiquísima. Los cardenales que han estado llegando a Roma ya iniciaron el protocolo respectivo”, explicó en entrevista para el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.



El padre Herrera resaltó la actual figura del Camarlengo, quien es el encargado de llevar las riendas de esta reunión de cardenales para la escogencia del nuevo papa. Este funcionario de la Curia, mantiene una posición vital durante la vacante del sumo pontífice.



“Todo el ambiente previo a la elección del papa en el cónclave, va más allá de lo que significa las consideraciones meramente humanas. La guía del Espíritu Santo es la vía”, recalcó. “El cónclave es un acto de fe muy grande para la iglesia y la humanidad”.



Según Herrera, “hay cantidad de tinieblas de gente que está apostando que salga este u otro papa”, pero “la iglesia es una institución de Dios y la guía es divina”.

A la espera de humo blanco en las fumetas

Cónclave quiere decir cerrar con llave. El vicario Raúl Herrera destacó que en este proceso se proponen unas papeletas de votación y hay un horno especialmente habilitado para contabilizar y quemar.

“Si no hay más de las dos terceras partes, no se puede anunciar al nuevo papa”, resaltó. Una vez que se llegue a consenso, se queman las papeletas y “por un proceso químico sale humo blanco y se reconoce la condición del nuevo papa”, recordó Herrera.



En la historia del mundo, la duración en la escogencia del nuevo papa ha variado. De hecho, este miércoles se vio el humo negro pues no hubo elección del nuevo papa.



Una vez elegido, el nuevo papa es consultado si acepta el cargo y el nombre que desea adoptar en esta nueva etapa.



El padre Herrera invitó a la feligresía católica a orar en estos momentos claves de la iglesia mundial.



“Tras el anuncio de Habemus papa, el escogido será llevado al balcón en la plaza San Pedro para brindar el saludo gozoso como nuevo pastor de la iglesia católica a los fieles del mundo”, finalizó el vicario.

