Julio Castro asegura que viruela del mono tiene baja transmisibilidad

El doctor Julio Castro, médico internista e infectólogo, aseguró que la viruela del mono tiene una transmisibilidad relativamente baja, por lo que considera que no llegará a ser como la pandemia del COVID-19.

Castro indicó que la alerta de la OMS tiene que ver con que existen 144 casos detectados en 14 países del mundo y que todavía están estudiando cuál es la posible fuente, ya que las evidencias apuntan que dicha viruela es producida por alguna exposición común en alguna parte del mundo.

“Todavía se está investigando por qué el virus de la viruela del simio es un virus con una transmisibilidad relativamente baja si es comparada con otros como el sarampión o la viruela humana, o inclusive el COVID-19, por lo que requiere contacto directo con las lesiones o un contacto respiratorio muy cercano con la persona que esté infectada ”, precisó a Radio Fe y Alegría Noticias.

El infectólogo manifestó que en particular no piensa que sea una situación que vaya a tener la connotación pandémica que tiene la COVID-19 por las características del virus, que puede llegar eventualmente a cientos de casos pero no comparado con el SARS-CoV-2.

“Probablemente en las siguientes semanas seguirán identificándose más casos y que también más países entren en la lista”, expresó.

Asimismo, declaró que el mensaje que da la OMS es que el sector salud esté alerta ante esta nueva enfermedad para tener una idea más clara del impacto global que pueda tener.

“Se espera que pronto tengamos más noticias de cuál es la fuente de la viruela del mono, especialmente si hay una fuente común que ha sido esparcida en Europa, Canadá Estados Unidos y unos casos en Australia”, dijo.

Las vacunas son de protección específica

El especialista puntualizó que las vacunas son de protección específica, por lo que ninguna vacuna que no sea directamente para la viruela del mono, no tiene ninguna protección.

Es decir que por ejemplo, la vacuna contra la COVID-19 no serviría de protección, ni ninguna otra.

“La vacuna de viruela de humano que recibimos las personas de más de 50 años cuando éramos bebes, al parecer tiene una cierta protección contra la viruela del mono”, dijo.

Resaltó que no hay tratamiento y tampoco hay vacuna disponible para la viruela de mono, por lo que la principal recomendación es evitar contacto con las personas que tengan lesiones con diagnóstico de esta enfermedad.