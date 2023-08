El periodista y político venezolano Vladimir Villegas afirmó que no hay seguridad sobre lo que pueda pasar en torno a la elección primaria tras el recurso que ha introducido Luis Ratti ante el Tribunal Supremo de Justicia. Su declaración la sustenta diciendo que es “precisamente la falta de independencia de poderes en Venezuela” lo que justamente “dificulta la realización de unas primarias opositoras en libertad”.

“Estamos en un proceso muy complicado donde hay un conjunto de ecuaciones que no están despejadas. En primer lugar, el propio destino de las primarias (…). Evidentemente no hay ninguna garantía de que mañana o pasado; si las primarias van bien, si el proceso de primarias va sin conflicto; el Gobierno pueda apelar a un recurso que está introducido por el señor Luis Ratti, que se ha venido revelando ya como activista del chavismo. No hay seguridad de qué pueda pasar si el Tribunal Supremo de Justicia activa ese recurso que ya fue introducido allí. El Tribunal Supremo de Justicia, como sabemos, es controlado por el Gobierno, igual que la Fiscalía, igual que la Defensoría del Pueblo, igual que la Contraloría y el propio Consejo Nacional Electoral”, manifestó en entrevista en el programa El Guiso de Radio Fe y Alegría Noticias.

Agregó que dicha falta de independencia institucional vuelve a las primarias “vulnerables”. Aunado a que de por sí unas primarias sin el apoyo del Consejo Nacional Electoral las transforma en “complejas”.

“Por ejemplo, puede haber un recurso del TSJ que diga que la primaria no se puede hacer sin el CNE o puede haber un recurso ante el TSJ que anule las primarias porque supuestamente no le permitieron inscribirse a algunos de los de los que querían participar, como el caso del señor Ratti, que supuestamente dice que no lo dejaron participar, pero no hay ninguna evidencia de eso”, indicó.

Asimismo, el periodista habló sobre medidas que se deberían considerar si se suspenden las primarias como realizar un consenso, encuestas o acuerdos políticos; además, destacó que las primarias no son un fin en sí mismo, sino un método de selección de un candidato.

Las diferencias de la oposición son la “fortuna” de Maduro

Para Villegas aunque el presidente Nicolás Maduro tenga un “gran rechazo a nivel nacional”, para la fortuna de él, la “oposición no sabe superar sus diferencias” y se juega, en medio de todo, la división.

Por otro lado, desde su perspectiva, las primarias no necesariamente van a reflejar la unidad completamente. En sus palabras, “las primarias no son garantías tampoco de que el candidato que salga electo allí va a recibir el apoyo real de todos, porque además hay una parte de la oposición que está afuera. Hay una parte de la oposición que realmente no está dentro de las primarias, pero tiene acuerdos con el Gobierno. Todos lo sabemos, pues hay sectores opositores que juegan en la política del Gobierno y también apuestan al fracaso de las primarias”.

Afirmó que la oposición tiene un dilema al no lograr, a su parecer, unificar a todos los sectores.

“También hay un problema en Venezuela que es que no tenemos una figura capaz de aglutinar a todos. Eso es muy difícil. A lo mejor la hay, pero no la hemos visto. No nos ha parecido. No están en el ambiente, no están en la mesa de conversaciones entre los factores opositores. Si surgiera esa figura, el panorama sería completamente distinto. Lo cierto es que con una candidatura medianamente fuerte, medianamente unitaria, el Gobierno puede llevarse un susto en el 2024 y eso es lo que están evitando”, alegó.

“Yo creo que el Gobierno le tiene más miedo a los votos que a una intervención militar. Si la gente votara libremente, si la gente votara por una sola opción, como pasó en Barinas, pues evidentemente, los días del Gobierno en Miraflores estarían contados. El detalle está en que la oposición sepa superar su diferencia y pueda unirse en torno a una figura”, concluyó.

“Declaraciones de Antonio Ledezma terminan de echarle más agua a la sopa”

Villegas dio su opinión sobre las declaraciones del dirigente político Antonio Ledezma, quien al parecer instó una rebelión militar, según titulares de algunos medios, el cual Ledezma desmintió explicando que sus palabras fueron descontextualizadas y malinterpretadas porque él habló de una desobediencia civil para asegurar el derecho legítimo de inscribir la candidatura de María Corina Machado. Sin embargo, esto contrajo una reacción de parte del Ministerio Público que pidió una orden de aprehensión contra el político.

“Esa declaración de Ledezma, pues se constituye en una verdadera torpeza, desde mi punto de vista, una provocación porque le da al gobierno los argumentos que necesita para reprimir para apretar el cerco contra los factores que se le oponen”, afirmó Villegas.

