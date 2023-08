María Corina Machado: “los violentos son ellos”

Ante las recientes declaraciones del gobernador de Trujillo y afecto al oficialismo, Gerardo Márquez, quien motivó a sus seguidores a que María Corina Machado debía ser agredida si visitaba dicho estado, la candidata opositora apuntó que los voceros del régimen han decidido apelar a la violencia y a las amenazas.

Para ella, se han convertido en razones para seguir luchando “cada día mas y a pesar de todos estos ataques, los violentos son ellos”.

“¿Qué me vas a decir tu a mí de qué es el hambre? El hambre es lo que están sufriendo hoy los venezolanos y el hambre es violencia”, respondió al programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias.

Agregó que una pensión de 5 dólares al mes es violencia, así como los sindicalistas que denuncian el incumplimiento de los salarios y que les dieron 6 años de cárcel. “La violencia son ellos. Nosotros representamos todo lo contario, es un país que se encuentra y se abraza. Eso sí, que no quiere saber nada de cómplices y corruptos vístanse del color que se vistan”, sentenció la fundadora del partido político Vente Venezuela.

Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas y actualmente coordinador del Consejo Político Internacional de Machado, anunció durante un acto de campaña realizado en la ciudad del Doral en Miami, que denunciarían dentro de una semana ante la Unión Europea, Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y Estados Unidos las agresiones y amenazas de la que es víctima Machado.

Programa Mínimo de Gobierno es un paso importante

Pro otra parte, María Corina Machado aseguró que la firma del Programa Mínimo de Gobierno, dado a conocer por la Comisión Nacional de Primarias el pasado 05 de agosto, “fue un momento muy importante”.

Machado precisó que todos los inscritos a las primarias establecieron un compromiso de respaldo al candidato ganador de las elecciones primarias.

“No es Maduro quien va a elegir el candidato que lo va a enfrentar. No, señor. Es el que quiere la gente; no es el quieren los 4 partidos, es el que los venezolanos digamos, para eso son las primarias, porque la gente está harta que otros decidan por nosotros. Estamos claros que el 2024 para muchos venezolanos puede ser la última oportunidad”, dijo.

A poco más de dos meses para las elecciones primarias, pautadas para el próximo 22 de octubre, Machado destacó que existe una emoción creciente en el país por la posibilidad de cambio que existe para el 2024. Esto como resultado de “una enorme desesperación por la situación del país, no solo en lo económico, sino en lo emocional y espiritual”.

“La gente lo que me pide es traer a sus hijos de vuelta al hogar, reunificar a la familia y sabemos que eso no es posible mientras esté el régimen en el poder. Entendemos que sí es posible y sí vamos a derrotar a este sistema si hacemos las cosas bien y el primer paso importantísimo es lograr que las primarias sean momento de encuentro y construcción de fuerza donde vamos a dejar a atrás toda una forma de hacer política de lado a lado”, agregó la candidata a las primarias.

Inhabilitación “irrita e inútil”

Para María Corina Machado, su inhabilitación política demuestra “que el régimen está desesperado”. Explicó que la intención, además de amenazar, es controlar aún más el proceso y poner obstáculos.

“Nos amenazan con esa fulana inhabilitación que es irrita e inútil, que nos ha dado más razones para ir a votar en las primarias”, aseguró.

Aseguró que su inhabilitación se debe porque “saben que voy a derrotar a Maduro (…) y luego viene la lucha para ir derrotando una por una todas esas manipulaciones que nos quieren colocar”.

“La lucha que vamos a dar y la victoria que vamos a dar se define el 2023 por eso la primaria es tan importante y el gobierno le tiene tanto miedo a la primaria”, puntualizó la dirigente opositora.

María Corina Machado visitará el estado Zulia

Se espera que la dirigente opositora visite el barrio Los Laureles del municipio Cabimas, en la Costa Oriental del Lago, a partir de las 3:00 de la tarde el próximo jueves 10 de agosto. Posteriormente, el viernes 11 de agosto, llegará hasta el Boulevard de Santa Lucía en el municipio Maracaibo a las 3:00 de la tarde.

“Nos vamos a encontrar para demostrarnos y comprobar lo que este momento significa. Esto es un triunfo del bien contra el mal porque esta una lucha espiritual (…) que nos veamos y una vez más ratifiquemos la necesidad de sacar este país adelante juntos”, expresó.

Por otro lado, Machado manifestó que lleva dos años con prohibición de salida del país “y tienen amenazadas a las líneas aéreas. Si yo quiero ir para Táchira, Bolívar, no me venden los pasajes y nos vamos en carro. Eso me ha permitido vivir a Venezuela desde adentro e ir descubriendo lugares y eso ha sido algo para mi transformador”.

