Vladimir Villegas fuera del aire por COVID-19

El reconocido periodista Vladimir Villegas confirmó en la tarde de este domingo 14 de febrero que había resultado positivo a la COVID-19 luego de practicarse la prueba PCR una vez que empezó a presentar los primeros síntomas de la enfermedad.

El comunicador y conductor del programa Vladimir a la 1, por Globovisión, informaba también que se ve obligado a guardar reposo y por tanto estará fuera del aire en sus respectivos espacios hasta el tiempo que se necesario.

Me hice la prueba para COVID-19 y he resultado positivo. Estoy ya bajo tratamiento y guardando reposo y cuarentena bajo cuidados médicos. Por lo tanto estaré fuera del aire, en radio y TV, por el tiempo que sea necesario. — Vladimir Villegas (@Vladi_VillegasP) February 14, 2021

Villegas estuvo ausente durante 3 meses de las pantallas de televisión luego de su abrupta salida del canal de noticias propiedad de Raúl Gorrín, supuestamente a petición del gobierno al no estar de acuerdo con algunas de sus opiniones.

Luego de varias gestiones logró volver a Globovisión en el mes de noviembre justo en el marco de la campaña electoral para las parlamentarias.

Este jueves le realizó una polémica entrevista al Fiscal General de la República Tarek William Saab, quien al ser consultado por Villegas del por qué no habían acatado el exhorto de la vicepresidenta de la AN Iris Varela para detener a Juan Guaidó, dijo que prefería abstenerse de hacer comentarios y no polemizar con la diputada.