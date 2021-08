Volvieron a suspender la recolección de basura en Mérida

Oscar Di Giusto, Director del Servicio Desconcentrado de Gestión Integral de los Desechos Sólidos en Mérida (Sergidesol), informó que a partir de este lunes 16 de agosto nuevamente se suspendió el servicio de recolección de residuos y desechos sólidos en el municipio Libertador, tras el cierre del vertedero Lomas del Calvario, debido a que la maquinaria se encuentra inundada.

También señaló que durante este fin de semana se vio igualmente afectada la recolección de los residuos y desechos sólidos en el municipio Libertador debido a que los camiones compactadores se quedaron atascados en los patios de descarga.

“Indican que avisaron a las alcaldías que no bajaran a descargar por el problema de las lluvias pero allá hay un problema que va más allá de las lluvias, el señor Iván Romero indica que la máquina D4 que está dispuesta allá es insuficiente para hacer el trabajo de empuje en los patios de descarga, adicional a eso no se le ha vuelto hacer el trabajo de tapado y relleno por donde deberían de pasar los camiones a descargar, tampoco se le han hecho los canales para que no se inunde”, aseguró Di Giusto.

Mencionó que actualmente mantienen la ciudad con rutas establecidas, para conservar el municipio Libertador en su totalidad sin basura, sin embargo esta problemática atrasa considerablemente el cronograma en la municipalidad.

“Tenemos 100% cubiertas las 15 parroquias del municipio Libertador, Los Nevados hace su trabajo interno, se atendió toda la cuenca de El Chama, se limpió Los Curos en su totalidad, el día domingo se limpió El Valle, La Culata”, apuntó el director de Sergidesol.

Hizo un llamado a la comunidad a mantener la ciudad limpia y cumplir con el pago del sistema de recolección de los residuos y desechos sólidos en la entidad.

Hasta este fin de semana el vertedero de basura continuaba operativo, según lo anunció el presidente de ConstrusMérida Leonardo Briceño, quien informo que tras las fuertes precipitaciones acaecidas en la entidad y pese al trabajo de mantenimiento que se lleva a cabo en el vertedero de basura Lomas del Calvario los patios se encuentran anegados, pero que aun así según Briceño se encontraban aptos para recibir los desechos de los cinco ayuntamientos metropolitanos.

Aseguró que las alcaldías fueron “advertidas” de no meter camiones en los patios afectados. No obstante, el incumplimiento de la misma trajo consigo en que algunos vehículos se quedaran atascados en los patios de descarga.