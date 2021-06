Vuelven las celebraciones de calle en el mes del Orgullo Gay

Junio es el Mes del Orgullo, cuando las comunidades LGBT del mundo se unen y celebran la libertad de ser ellas mismas.

El día 28 de junio es el día del Orgullo Gay. Pero no sólo ese día, sino que desde el 25 de junio hasta el 4 de julio se celebrarán festivales en referencia a esta festividad en varias partes del mundo. Celebraciones, debates y diversidad es lo que se podrá ver en esta gran fiesta.

Este año, debido a las nuevas medidas de seguridad por la COVID-19, los espacios serán aforados y la mayor parte de ellos al aire libre.

A pesar de festejar el Orgullo este mes, no habrá desfile ni carrozas en calles multitudinarias este año. La manifestación se celebrará el 3 de julio bajo el lema “Los derechos humanos no se negocian, se legislan: Ley Integral Trans Ya”, pero los organizadores han acordado con la Delegación del Gobierno un desfile seguro y responsable.

Las reuniones que se realizan alrededor del Orgullo LGBT tienen sus raíces en la ardua historia de grupos minoritarios que han luchado durante décadas para superar los prejuicios y ser aceptados por quienes son.

Los organizadores originales eligieron este mes para rendir homenaje al levantamiento de Stonewall en junio de 1969 en la ciudad de Nueva York, evento que ayudó a impulsar el movimiento moderno por la lucha de los derechos de los homosexuales.

La mayoría de los eventos del Orgullo tienen lugar cada año en el mes de junio, aunque algunas ciudades realizan sus celebraciones en otras épocas del año.

Un fallecido en el desfile de Florida

El desfile del Orgullo Gay en la ciudad de Wilton Manors, en el estado estadounidense de Florida, se canceló este domingo después de que un camión arrolló al público, mató a un asistente e hirió a otro.

La Policía local publicó en sus redes sociales que, a causa del «trágico evento», el desfile fue cancelado, aunque ha remarcado que «no hay peligro para el público».

El conductor del camión ha declarado ante la Policía que se le había atascado el pie entre el pedal del acelerador y el del freno, lo que le ha hecho perder el control del vehículo, informó CBS Miami.

Sin embargo, los cuerpos de seguridad no han hecho ninguna declaración oficial por el momento sobre si hay indicios de que el accidente haya sido intencionado.

¿Quiénes celebran el Orgullo Gay?

Los eventos del Orgullo LGBT están dirigidos a cualquier persona que sienta que su identidad sexual queda fuera de la corriente principal, aunque muchas personas heterosexuales también se unen.

LGBT es un acrónimo que significa lesbiana, gay, bisexual y transgénero. El término a veces se extiende a LGBTQ, o incluso LGBTQIA, para incluir grupos queer, intersexuales y asexuales.

Queer es un término genérico para personas no heterosexuales; intersexual se refiere a aquellos cuyo sexo no está claramente definido debido a diferencias genéticas, hormonales o biológicas; y asexual describe a aquellos que no experimentan atracción sexual.

Estos términos también pueden incluir personas de género fluido, o aquellas personas cuya identidad de género cambia con el tiempo o dependiendo de la situación.

¿Cuál es el origen de la bandera del arcoíris?

En 1978, el supervisor de la ciudad de San Francisco, Harvey Milk, uno de los primeros funcionarios electos abiertamente homosexuales en Estados Unidos, encargó al artista y diseñador Gilbert Baker que hiciera una bandera para las próximas celebraciones del Orgullo en la ciudad.

Baker, un destacado activista por los derechos de los homosexuales, hizo un guiño a las franjas de la bandera estadounidense, pero se inspiró en el arcoíris para reflejar los muchos grupos dentro de la comunidad gay.

Un subconjunto de banderas representa otras sexualidades en el espectro, como bisexual, pansexual y asexual.