WhatsApp: «Cifrado de extremo a extremo es el núcleo de lo que hacemos»

WhatsApp publicó un breve mensaje a través de la red social Twitter, este martes 13 de julio por la tarde luego de que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en el 2020, asegurara que un sencillo programa permitía recuperar y leer mensajes borrados de los usuarios.

«Creemos que las personas tienen derecho a una conversación privada porque cuando se garantiza la privacidad, es más fácil ser uno mismo y conectarse de forma segura. Es por eso que el cifrado de extremo a extremo es el núcleo de lo que hacemos», publicó WhatsApp.

La aclaratoria «indirecta» no responde abiertamente a las afirmaciones de Rodríguez que mostraba, a través de una rueda de prensa, supuestos chat de WhatsApp entre varios dirigentes de Voluntad Popular (VP), donde estaría involucrado Freddy Guevara, dirigente del mencionado partido político, detenido este lunes 12 de julio por funcionarios del SEBIN.

Pese a lo dicho por Rodríguez, la duda tiene una perfecta cabida al acceder a las políticas de privacidad de WhatsApp pubicada en enero de 2021 que asegura: «La compañía tampoco guarda información acerca de con quién chateas o a quién llamas en la plataforma».

We believe people have a right to a private conversation because when privacy is guaranteed it’s easier to be yourself and connect safely. That’s why end-to-end encryption is at the core of what we do. 🧵1/