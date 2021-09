Wilmer Azuaje pide que lo dejen entrar para despedirse de su hijo

El ex diputado nacional por el estado Barinas Wilmer Azuaje pidió a las autoridades nacionales que lo dejen entrar al país para despedirse de su hijo, quien murió electrocutado este sábado 18 de septiembre.

El joven Wilmer Michael Azuaje, de 24 años de edad, murió este sábado 18 producto de una fuerte descarga eléctrica en la población de Boconoíto, estado Portuguesa.

Azuaje se encontraba recostado de un poste de alta tensión en las inmediaciones de la autopista José Antonio Páez cuando se produjo el corrientazo. Los testigos afirman que quedó tendido en el pavimento debido a la descarga.

Funcionarios de Protección Civil de la localidad reportaron que el joven iba de viaje de Barinas a Valencia y al pasar por ese punto de la autopista decidió tomar un descanso. Al bajarse de su motocicleta se arrimó al poste con la fatal consecuencia.

Su padre lleva varios años fuera del país en condición exiliado. El partido Primero Justicia, al cual pertenece Azuaje, le dio sus condolencias y expresando su pesar por esta trágica noticias.

En la red social Instagram escribió: «Que dolor tan grande, pero muy grande. Solo yo sé lo que siento. No poder estar contigo hijo de mi alma, hijo de mi vida, hijo bendecido. ¿Por qué te me adelantaste? Hace tres días cumpliste años y no pude estar a tu lado. Hoy pido que me dejen entrar al país para despedirte, por favor. Quiero despedirme de ti hijo mío, que impotencia, sé que ya estás con Dios, solo quiero entrar a Venezuela a despedir a mi hijo mayor», solicitó Azuaje en la leyenda de una foto publicada en la red social Instagram.

El joven se dedicaba a las labores agropecuarias en una unidad de producción de su propiedad en Barinas. Deja un hijo pequeño.