WOLA rechazó declaraciones de Lula sobre Venezuela

Graves violaciones de #DDHH no son una “narrativa”.

El dolor de las víctimas no es una “narrativa”.

La apertura de investigación a #Venezuela por parte de la CPI no es una “narrativa”. #Venezuela quiere volver a la democracia. Eso se logra construyéndola con verdad y justicia. https://t.co/9QmQKoDoEA pic.twitter.com/IaZgxrIfaZ