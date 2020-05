XI Encuentro de Constructores de Paz 2020: “Renacer desde la esperanza”

La Red de Acción Social de la Iglesia (RASI) invita a todas las organizaciones sociales, docentes, estudiantes y comunidad en general a participar en el XI Encuentro de Constructores de Paz 2020 que tiene como enfoque principal “Renacer desde la esperanza”. Este se realizará el próximo viernes 29 de mayo 2020, de 9:00 am a 11:00am.

Después de 10 años de tener el Aula Magna de la UCAB como recinto para realizar este importante evento, este año debido a la pandemia de la COVID-19, por primera vez el encuentro será completamente en vivo a través de la plataforma GoToWebinar, opción que permitirá continuar con la creación de un espacio para compartir experiencias, fomentar la esperanza, la paz y el encuentro entre hermanos.

Durante la última década, Constructores de Paz ha sido en un espacio para el encuentro, el reconocimiento de las organizaciones y colaboradores que con cada una de sus acciones continúan construyendo un mundo más humano.⁣

Todos juntos a través de la plataforma GoTowebinar

El Encuentro Constructores de Paz se ha realizado por diez años consecutivos, y lo organiza la Red de Acción Social de la Iglesia (RASI), que está conformada por: Fundación Centro Gumilla, Grupo Social Cesap, Movimiento Juvenil Huellas, Cáritas de Venezuela y Fe y Alegría.

Además, la integra la Asociación Venezolana de Educación Católica, Conferencia Episcopal Venezolana, Hogar Virgen de los Dolores, AVESSOC, Conver, Oscasi, Consejo Nacional de Laicos, Universidad Católica Andrés Bello, Servicio de Jesuitas para Refugiados y la Pastoral Juvenil de Venezuela.

La agenda del encuentro será el siguiente:

9:00 am. Oración. Leopoldo Duarte. (CESAP).

9:05: am. Bienvenida General. P. Manuel Zapata.

9:10 am. Saludo del Presidente CEV. Mons. José Luis Azuaje.

9:15 am. Ponencia 1: Lectura espiritual de nuestra situación actual. Armando Rojas Guardia.

9:30 am. Ponencia 2: Caridad: obras que reavivan la esperanza. Misión y acción como Iglesia resucitada. Dra. Ingrid Graterol. (CÁRITAS)

9:45 am. Ponencia 3: Por una cultura del encuentro. Profesora Luisa Pernalete. (Fe y Alegría)

10:00 am. Preguntas y Comentarios.

10:30 am. Video – XI años de Constructores de Paz.

10:32 am. Lectura de comunicado de la RASI. P. Robert Rodríguez

10:38 am. RASI. Acciones que inspiran.

Caridad en dos ruedas. Bici-rutas de la generosidad. Cáritas Venezuela

Festival Virtual “La frontera cuenta”. Servicio Jesuita a Refugiado (JRS).

Educar en cuarentena mucho más que tareas. Fe y Alegría

#AVECesVidaEnAbundancia (prácticas educativas para el fortalecimiento de la familia en contexto de emergencia. Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC)

Acompañando y nutriendo la esperanza. CESAP

Retos de la organización comunitaria en tiempos de cuarentena. UCAB

10:50 am. Espacio cultural.

• Pieza musical. “Venezuela Despierta”. Luis Guillermo Rangel (3 minutos)

• Velorio de Cruz de Mayo. Luisa Pernalete.

11: 58 am. Cierre. Luis Carlos Díaz y Naky Soto.