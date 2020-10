“Yo gané al coronavirus, pero tú no eres Zlatan”

El delantero sueco Zlatan Ibrahimovic se ha unido a una campaña contra la COVID-19 en Italia y su vídeo se ha hecho viral en las redes sociales, pues las palabras que emite van muy acorde a su particular personalidad.

“El virus me desafió, y le gané. Pero tú no eres Zlatan, no desafíes al virus. Usa la cabeza, respeta las reglas. Distanciamiento social y cubrebocas, siempre. Ganaremos”, dice la estrella del AC Milan.

Zlatan Ibrahimovic, qué genio pic.twitter.com/qpU9LF7IHv — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) October 29, 2020

Italia ha registrado casi 38.000 muertos y más de 550.000 casos desde finales de febrero.

Hasta el cierre de los reportes del 27 de octubre, se registró 21.994 nuevos contagios de coronavirus, lo que representa el mayor aumento en lo que va de crisis; también se informó sobre 221 personas que perdieron la vida.