Agricultor apureño invita a cultivar las tierras con “consideraciones ecológicas correctas”

El cambio climático, las fuertes lluvias y los daños ambientales están incidiendo negativamente al momento de sembrar en el campo, según el agricultor apureño Julio Torres.

En ese contexto de dificultades, Torres, agricultor de la población de El Nula en Apure, instó a sus colegas a no dejar de cultivar, pero tomando en cuenta las “consideraciones ecológicas correctas” que ayuden a la economía y al medio ambiente.

“Me encanta sembrar: me ha traído beneficios. He podido contribuir a la sostenibilidad incluso con el planeta, pero de la forma como yo hago agricultura. Yo quiero ser un agricultor, no quiero ser un agrodestructor”, dijo Torres a Radio Fe y Alegría Noticias.

El trabajador del campo cree que si “cultivamos la tierra con cultura, con criterio, como un arte verdadero y con diversidad aportamos mucho”, pero “si no lo hacemos de esa manera, no estamos contribuyendo”.

“Invito a todos los agricultores a sumarse, a generar una producción diferente, alternativas, diversa y no a lo que se ha venido dando hasta ahora, y que tanto daño han hecho a la tierra”, sostuvo.

Recordó que el papel que desempeñan los campesinos en la seguridad alimentaria, en el cuidado del medio ambiente y por tanto en la economía.

“A mi me gusta trabajar la tierra: sé que es arreglar la tierra, sembrar, cuidar las maticas, acompañarlas en todo su desarrollo, en todo el proceso de crecimiento hasta la cosecha; de no ser así no tenemos qué comer”, concluyó.

Con información Iriannys Rondón | Radio Fe y Alegría Noticias.

