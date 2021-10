Yulimar Rojas pudiera ser otra vez atleta femenina del año

La figura de Yulimar Rojas sigue siendo superlativa en el mundo del deporte que trasciende las fronteras de Venezuela. Ella es la mejor atleta del mundo para muchos, y podría ser reconocida oficialmente como tal durante dos años consecutivos.

Ya en el 2020, fue nominada y ganó el reconocimiento que la inmortalizó entre las grandes figuras del deporte mundial.

Al cierre del 2021, pudiera repetir este galardón durante dos años consecutivos. La organización «Atletismo Mundial», anunció la lista de diez figuras del atletismo, y allí se encuentra el nombre de Yulimar Rojas.

El premio será entregado en diciembre. Tras el anuncio, el favoritismo ya pesa sobre el nombre de la anzoatiguense.

Rojas es la poseedora del récord mundial en salto triple con una marca de 15,67 metros. Este hito fue parte del logro de Yulimar Rojas en Tokio 2020.

The 10 nominees for Female World Athlete of the Year 2021 have been announced.



📰 https://t.co/m3ULdm5MIZ#WorldAthleticsAwards pic.twitter.com/zo0Kls5dkZ