Zonas de Caracas siguen colapsadas por las lluvias

Caricuao, la avenida La Salle, El Junquito, Puente Coche en El Valle y otras zonas de Caracas son azotadas por las fuertes precipitaciones con descargas eléctricas.

Usurarios en Twitter reportaron, la noche de este miércoles, que la quebrada Los Angelitos, parroquia Macarao, está desbordada. Así como también en la quebrada en La Vega.

Asimismo, denunciaron que sectores como Cruz Alta, Tamanaquito, Nuevo Horizonte y El Junquito están sin servicio eléctrico desde hace horas, agudizando aún más la situación.

Por días consecutivos las calles de Caracas han permanecido bajo el agua, las lluvias no cesan y los más afectados son los habitantes. La noche de este martes se viralizó un video de una mujer arriba del techo de su carro, cuando se quedó atrapada en la avenida Libertador.

Inameh alerta fuertes precipitaciones en varios estados

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que habrá precipitaciones moderadas o fuertes y descargas eléctricas en zonas del Zulia, Falcón, Lara, Aragua, Miranda, Carabobo, la Guaira, Anzoátegui, Monagas, Delta Amacuro, Amazonas y Bolívar.

El presidente del Inameh, José Pereira, informó a VTV que actualmente la Zona de Convergencia Intertropical está muy activa sobre el territorio nacional, lo cual genera condiciones de fuertes lluvias en diversas áreas del territorio nacional

«Debido al calentamiento global habrá una mayor evaporación de una manera impresionante», dijo. Instó a los ciudadanos a tomar precauciones.

Precisamente el jefe de gobierno del Distrito Capital, Nahum Fernández, pidió no lanzar desperdicios en las quebradas para no causar más daños. Esa es la única manera de contrarrestar para que el cause fluya.

Fernández detalló para Radio Fe y Alegría Noticias que se presentan en el territorio nacional 70 ondas tropicales. Por ello, están trabajando en atender las 325 quebradas de la ciudad de Caracas.

#AUDIO📞| Pdte. del @INAMEH, Cnel. José Pereira informó que actualmente la Zona de Convergencia Intertropical (ZCI) está muy activa sobre el territorio nacional, lo cual genera condiciones de fuertes precipitación en diversas áreas del territorio nacional

