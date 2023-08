Zulia: se desploma techo de iglesia en Santa Rita

La tarde de este jueves 17 de agosto, la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Aránzazu de la Diócesis de Cabimas, ubicada en el municipio Santa Rita del estado Zulia, sufrió un desplome en su techo que causó graves daños a la nave central del templo.

El Padre José Pérez Tobila, Vicario general de esta Diócesis, dijo a Radio Fe y Alegría Noticias que el accidente ocurrió a la 1:40pm e indicó que el pueblo está consternado porque es un templo emblemático en la comunidad, informó, además, que en el momento del suceso no había personas dentro del templo, por lo que sólo se efectuaron daños materiales.

“El desplome del techo fue en su totalidad, inmediatamente se apersonaron cuerpos de bomberos al lugar para inspeccionar y resguardar el aérea, porque todavía reviste mucha peligrosidad, nadie puede asegurar que se siga cayendo el templo”. Manifestó el sacerdote.

Según el Padre Pérez Tobila, aún no se tiene un informe oficial de la causa del accidente, aunque no descartan cualquier situación vinculada a un movimiento Telúrico, destacó, además, que el Presbiterio (Lugar donde se sientan los sacerdotes en las celebraciones eucarísticas), el altar, el sagrario donde se resguarda El Santísimo y la imagen de la Virgen de Aránzazu, no sufrieron daños.

¿Cuáles fueron las posibles causas?

En la tarde de este viernes 17 de agosto se registraron diversos sismos en Colombia, que tuvieron replica en el occidente del País, a la 1:16pm el servicio geológico colombiano dio a conocer su nuevo tembló de magnitud 4,8 y con una profundidad de 144km, que, aunque fue mas bajo en magnitud que los anteriores es el mas cercano a la hora del desplome en el techo de la iglesia Nuestra Señora de del Rosario de Aránzazu en Santa Rita.

El ingeniero municipal de Santa Rita, Ricardo Rincón, explicó a Radio Fe y Alegría Noticias que están en proceso de investigación para determinar el daño que se causó en la estructura de la iglesia. “Eran casi las 2 de la tarde, cuando se generó el derrumbe de la nave central de la iglesia, se presume que haya sido por un movimiento telúrico, que existió en Colombia y tuvo replica acá en Santa Rita, es la hipótesis que se maneja por parte de los bomberos del municipio, pero no hay nada oficial”. Puntualizó.

Rincón agregó que las estructuras padecían de longevidad, porque según la comunidad el templo tenía más de 70 años. “El techo por lo que hemos visto, nosotros pensábamos que era una platabanda, pero en realidad estaba hecho de láminas de acerolit y fueron revestidas de yeso”. Informó.

El ingeniero concluyó diciendo que la nave central derrumbó la pared lateral derecha, y quedó apoyada a la pared lateral izquierda, quedando vulnerable para un segundo derrumbamiento. Indicó que ya están en búsqueda de las maquinarias para impedir que se siga agraviando la situación.