5 estados se disputan torneo de baloncesto en Cumaná

Con tres encuentros inició este lunes 4 de abril el Torneo Invitacional de Baloncesto en el Gimnasio Francisco «Morochito» Rodríguez de Cumaná.

Actividad en la que se dieron cita equipos masculinos y femeninos de los estados Anzoátegui, Barinas, Miranda, La Guaira y Sucre en las categorías U15 y U16.

Antonio Tineo, Presidente de la Asociación de Baloncesto del estado Sucre, resaltó el apoyo recibido por el gobierno regional y municipal los cuales sumaron para que el mencionado torneo se llevara a cabo.

Además, aseguró que «estos encuentros servirán a los entrenadores de las categorías para evaluar a los jóvenes en formación, quienes se preparan para la venidera Super Liga U15, la cual será avalada por la Federación Venezolana de Baloncesto y nuestros muchachos reúnen números y condiciones para estar en esa liga», recalcó Tineo.

La primera fecha dejó como resultado a los de casa dominantes del tabloncillo en los tres juegos. A primera hora en la categoría U16 las féminas de Sucre derrotaron a las mirandinas 41 x 35.

Luego se midieron en la rama masculina los representantes de Cumaná U15, quienes en un cerrado y emocionante duelo vencieron 72 x 70 a los visitantes del estado Miranda.

El cierre de la primera jornada tuvo como anfitriones a la selección del estado Sucre, quienes recibieron a sus similares del estado Barinas, siendo este encuentro de dominio total para los de casa y derrotaron a los llaneros 64 x 46.

Cabe destacar que este torneo se estará realizando hasta el día sábado 9 de abril en el tabloncillo del complejo deportivo 26 de octubre y continuará este martes 5 de abril con los siguientes encuentros:

2:00 pm Sucre vs Miranda (Fem) 3:45 pm Barinas vs U16 Cumana (Masc) 5:30 pm Sucre vs Miranda.

Equipo Miranda U15