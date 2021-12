Maduro promete una economía «no dependiente del ingreso petrolero»

Durante el acto de juramentación del gobernador reelecto del estado Miranda, Héctor Rodríguez, el presidente de la República, Nicolás Maduro, prometió que para el 2022 va a construir una economía «no dependiente del ingreso petrolero».

«Yo me he planteado algo que puede parecer imposible, pero es el camino correcto. En los años que están por venir vamos a construir una economía no dependiente del ingreso petrolero, que genere nueva fuente de riqueza y satisfaga las necesidades de este pueblo hermoso», declaró este jueves 2 de diciembre a tres semanas de año nuevo.

«Para eso hace falta mucho trabajo. El estado Miranda juega un papel fundamental por su poder industrial, agrícola, por su capacidad económica», agregó.

El jefe de Estado le pidió al gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, reforzar la alianza para generar empleos, bienes y servicios.

«Hay que recuperar y hacer nuevas inversores a los servicios que se han deteriorado producto del bloqueo económico y del bloqueo mental de algunos funcionarios que están frente a instituciones y no les duele», enfatizó.

En los años que están por venir debemos construir una economía no dependiente del ingreso petrolero, para eso hace falta mucho trabajo y el estado Miranda tiene un poder fundamental por su capacidad industrial, productiva y económica. — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) December 2, 2021

«Inspectores policiales» para hacer justicia en los servicios públicos

Maduro durante su alocución señaló que visitó un barrio de Caracas y recibió comentarios de que el agua no llega desde hace un año. Ante estos testimonios, el presidente aseguró que envió un cuerpo de inspectores policiales «que están listos para meter la lupa y hacer justicia».

Acotó que se hizo una investigación y descubrieron que un «señor de Hidrocapital» cerró la llave de paso, lo cual no permitía que llegara el agua al sector.

«No sé por qué razón no le daba la gana de abrir la llave de paso. Se han visto caso, de repente alguien de la derecha extremista le mete mil dólares en la mano, ¿ustedes creen que él se preste para traicionar?», sentenció.

Agregó que pudieron darse cuenta del hecho y reponer el servicio a la comunidad afectada. Asimismo, Maduro indicó que van a terminar las obras públicas que quedaron pendientes porque hoy puede decir «que en medio de las sanciones económicas estamos preparadas para el bienestar social».

También prometió que resolverán el tema del agua «sin excusas, sin burocracia, sin indolencia»; al igual que los demás servicios públicos como el transporte, electricidad y gas.

Maduro cree en el 1×10 para brindar soluciones

El mandatario expresó que se debe formular un trabajo de búsqueda de soluciones que partan de los ciudadanos para llevar en conjunto con los alcaldes y gobernadores. Para ello dijo que es perfecto el 1×10, el cual a su juicio hay que fortalecer a fin de que llegue a «ser gubernamental».

«Me parece una extraordinaria idea mantener y presentar el 1×10 como principal instrumento del poder popular», declaró minutos antes de finalizar la cadena nacional de radio y televisión.

Jefe de Estado @NicolasMaduro exhortó a la nueva alcaldesa de Caracas @gestionperfecta convertir al 1×10 en una maquinaria social-gubernamental que brinde soluciones a los problemas del pueblo. pic.twitter.com/sippnq4h2k — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) December 2, 2021