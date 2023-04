A siete de cada 10 personas les entristece pensar en el futuro de Venezuela

A siete de cada 10 personas les entristece pensar en el futuro del país según reveló PsicoData Venezuela, un estudio nacional hecho por la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

El padre Danny Socorro, coordinador de PsicoData Venezuela, dijo que la pandemia y la crisis han creado este panorama desalentador en la población venezolana que se pudo notar en los resultados de la encuesta, a la que llama “la hermana pequeña” de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi).

Sin embargo, resaltó que no solo se pudo observar lo negativo de algunos resultados, sino que hay datos duros más positivos de la percepción de la salud mental y el bienestar de la persona. Destacó que le llamó la atención que más de 70 % de los encuestados dijo que “si hay cosas que tengo que cambiar, yo las cambio”.

“Es un conjunto de dimensiones que nos dice que están llenos de fortaleza, pero también de debilidades que tenemos que trabajar”, dijo este miércoles 12 de abril en De Primera Mano, programa nacional de Radio Fe y Alegría Noticias.

El 75 % dijo que su gran preocupación es que no tiene dinero

De acuerdo con los resultados de la encuesta, aplicada a 1.500 personas, el 64,5 % afirmó que el aspecto económico es lo que más les genera estrés, quedando los problemas personales, de salud, políticos y sociales como los menos importantes.

Según indicó el padre Socorro, en sí el 75 % de los encuestados reveló que su mayor preocupación es no tener dinero para resolver su día a día. Tanto así que el 46 % de la muestra manifestó que para poder sobrevivir, no hay más remedio que adaptarse a lo que hay. El mismo porcentaje cree que no vale la pena planificar “porque muchas de las cosas dependen de la suerte que se tenga”.

Asimismo, al 79 % le da rabia saber “la situación a la que hemos llegado como nación” y el 42 % siente que lo que pasa en su vida “está muy determinado por la gente que tiene poder”.

¿Cómo se sienten las personas?

El malestar psicológico y físico es una de las vertientes estudiadas. Con la encuesta, PsicoData Venezuela descubrió:

1. 20 % de la población dice que siempre o casi siempre se han visto afectados por no sentirse bien psicológicamente.

2. 25 % de los jóvenes entre 18 y 24 años reportan que algunas veces ven limitada su capacidad por no sentirse bien psicológicamente.

3. 44 % de las personas con menor nivel educativo reportan “siempre” o “casi siempre” limitada su capacidad por no sentirse bien psicológicamente.

4. 35% de las personas cree que no vale la pena seguir luchando porque son siempre los vivos los que ganan.

5. 49 % de los encuestados reportan que en el logro de sus metas personales ha conseguido poco progreso, siendo esto mayor en las personas económicamente más vulnerables (55 %).

“La sensación de vulnerabilidad es muy alta”, manifestó Socorro respecto a estos datos presentados.

La falta de confianza se acentúa

A los investigadores de PsicoData Venezuela les preocupa los altos niveles de desconfianza que observaron, puesto que esto genera una tendencia a aceptar prácticas autoritarias de gobierno.

El mayor resultado que ven como un problema fue precisamente la desconfianza de los ciudadanos, pues el 81 % de los encuestados afirmó que no se puede confiar en la mayoría de las personas. La mayoría solo ve con buenos ojos a los miembros de su familia.

La antítesis: una valoración positiva a la vida

Aunque los datos presentados son desalentadores, parte de las respuestas también fueron positivas. De hecho, 78 % de las personas encuestadas se sintió contento cuando repasó la historia de su vida, 76 % indicó que su vida es muy cercana a su ideal y 73 % declaró que ha conseguido las cosas importantes de la vida.

Otros datos de la encuesta están reseñados en el informe “Un retrato psicosocial” a través de la página de la Escuela de Psicología de la UCAB (https://psicologia.ucab.edu.ve/).

