Acción Democrática calificó de írrito el nuevo CNE

El partido blanco fue uno de los primeros en reaccionar y protestar la designación de los nuevos rectores del CNE. El diputado Henry Ramos Allup dijo que la decisión del TSJ viola la Constitución.

Acción Democrática calificó de írrito el acto de nombramiento de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. El secretario general del parido, Henry Ramos Allup publicó en su cuenta de Twitter, que “AD no concurrirá a procesos electorales ilegítimos convocados por CNE írrito que nadie reconocerá nacional ni internacionalmente”.

AD no concurrirá a procesos electorales ilegítimos convocados por CNE írrito que nadie reconocerá nacional ni internacionalmente. Actual AN legítima tendrá vigencia por principio de continuidad mientras no se efectúe proceso electoral constitucionalmente válido para sustituirla.