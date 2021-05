AD de Apure propone primarias para candidato a la gobernación

Este jueves 13 de mayo el presidente del Consejo Nacional Electoral anunció la fecha de las elecciones regionales y municipales para el 21 de noviembre. Un evento que permitirá renovar gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos estadales y concejos municipales.

En el estado Apure dirigentes del partido Acción Democrática ya venían «moviéndose» en torno a esta eventualidad. Es así que este mismo jueves sus autoridades nacionales anunciaron la precandidatura del señor Ronald Torres a esa gobernación.

En conversación con Radio Fe y Alegría Noticias rechazó de plano que se hable de un AD que le pertenezca al actual diputado nacional Bernabé Gutiérrez, por un lado, y otro grupo que dirija aparte el reconocido Henry Ramos Allup. «Acción Democrática es una sola, sigue teniendo su tarjeta y es la de siempre», aclaró.

Confirmó que ciertamente es el abanderado en Apure por la organización blanca para participar en los próximos comicios. No obstante, dijo que también existe en la entidad por parte de la oposición una alianza de 15 partidos y cree que desde esa instancia pudiera sacarse un solo candidato que represente esta opción ante el aspirante del PSUV y de otras toldas políticas.

Torres confesó que «en lo personal propongo un proceso interno» para dirimir esa única candidatura «porque creo que no es sano que salgan otros, que incluso apoyaron la abstención, a querer ser candidatos diciendo que tienen mejores números que nosotros, lo mejor es contarnos, yo no le tengo miedo a un proceso interno porque si no soy capaz de ganar unas primarias no tengo nada que buscar en un proceso frente a una gobernación».

Sobre la propuesta del Acuerdo de Salvación Nacional que lanzó Juan Guaidó este martes 11 de mayo, el también comerciante apureño expresó que la iniciativa está mal formulada porque «aún se sigue dirigiendo con cierto irrespeto hacia nosotros, yo creo que ya debemos dejar de sentirnos más que los demás, si yo fuese Guaidó reconocería que nos equivocamos y que la ruta sí es la electoral y que nos sentamos en la mesa de diálogo nacional, ese gran esfuerzo no se puede minimizar».

Cree que el líder político de la mayoría oposicionista en el país debe llamar a votar, «y no le digas al país que quieres unas condiciones óptimas, no le mientas más al país sobre condiciones óptimas porque jamás las vamos a tener, con cualesquiera condiciones que nos den nosotros vamos a ganar, si participamos, porque somos mayoría».

También refutó la imagen que Guaidó «está transmitiendo de que él es absolutamente necesario, ahí está el error, claro que se necesita a Guaidó pero también se necesita a Bernabé Gutiérrez, a Timoteo Zambrano, a Henry Falcón, a todos los líderes políticos que de una u otra manera han contribuido a los avances que tenemos».

Sin embarjo, dijo no desconocer el liderazgo y reconocimiento internacional que tiene el también dirigente de Voluntad Popular. «Pero Venezuela ya no está para peleas, para creernos más líderes que otros, Venezuela necesita que nos unamos más allá de las apetencias personales», asintió.

Sobre la conformación del nuevo CNE valoró que es «extraordinario» y alabó la incorporación de personas como Roberto Picón y Enrique Márquez, ambos identificados son sectores de la oposición y de la sociedad civil venezolana. «Tenemos los mejores rectores por parte de la oposición en el CNE», afirmó Torres.