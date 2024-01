Alberto Domínguez, presidente del Sindicato de Trabajadores del Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales (IVSS), afirmó que un cambio político en Venezuela está en las manos de los ciudadanos este 2024, si se realizan unas elecciones libres, competitivas, transparentes, democráticas y pacíficas.

“Nosotros queremos un cambio político, para que se generen políticas de salud, políticas salariales, políticas económicas dirigidas más hacia el pueblo y no hacia un solo sector”, expresó en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.

Agregó que los venezolanos tienen muchos problemas, pero el principal se centra en el tema de salarios. “Nosotros estamos viendo solamente el árbol, que es el salario y no nos deja ver el bosque que hemos perdido”.

Explicó que en el caso del IVSS experimentan una merma en las conquistas laborales. “Contamos con unos salarios aplanados”, comentó. “El salario de un médico con 30 años de servicio, con posgrado, con especialización es prácticamente el mismo salario de un obrero como mi persona. Aplanaron el salario a todos los funcionarios públicos a nivel nacional”.

Agregó que ya no cuentan con seguro HCM y tienen con una contratación colectiva vencida desde 2018, además de que no tienen caja de ahorro. “Los aguinaldos no funcionan en cualquier parte”.

“El artículo 31 de la Constitución de Venezuela reza que anualmente se debe revisar el salario para que esté sustanciado con la canasta básica, que está ubicada en 500 dólares. Vamos para 640 sin aumento de salario”, añadió.

El bono nunca llegó

“El señor presidente prometió hace dos años un bono de 10 mil bolívares para los trabajadores jubilados de la administración pública de 2018 a 2022, y eso no se ha cumplido”, recordó el sindicalista.

“Nosotros queremos vivir en paz, pero también tener una vida de calidad. En este momento, los trabajadores no tenemos una vida de calidad”, agregó.

En función de esto, Domínguez señaló que tienen dos objetivos: el primero lograr una reivindicación salarial; y el segundo “concentrarnos en un cambio pacífico y electoral”.

Sigue todas nuestras entrevistas y la información que se produce desde las regiones uniéndote a nuestros canales de Telegram y WhatsApp.