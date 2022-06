Alcalde de San Francisco solicita apoyo nacional para atender a damnificados

El alcalde del municipio San Francisco en el estado Zulia, Gustavo Fernández, informó que los daños y pérdidas materiales en esta región son «cuantiosos» y la municipalidad no tiene los recursos financieros suficientes para atender a todos los afectados.

Este martes 14 de junio, en entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias para De Primera Mano, Fernández contó que está haciendo las gestiones necesarias con el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, para que junto al Presidente de la República, Nicolás Maduro, puedan brindar atención al municipio San Francisco.

«Estoy haciendo los puentes con el gobernador para que ayude a hacer puente con el gobierno nacional. El municipio San Francisco no tiene la capacidad financiera para poder con todo. Ojalá que el gobierno nacional haga contacto con el gobernador Manuel Rosales», dijo.

Añadió que tiene la esperanza de que los entes gubernamentales apoyen, ya que el presidente Maduro, en cadena nacional y en comunicación con distintos gobernadores, aseveró que iba a brindar ayuda.

Damnificados

El alcalde Fernández detalló que en el sector Manantiales de la parroquia Los Cortijos hay, al menos, 50 viviendas afectadas. «La mayoría de las viviendas son ranchos de más de una década», acotó.

«Hay una jornada de recuperación con el apoyo del gobierno del estado Zulia. Estamos haciendo contacto porque es necesario que contemos con el apoyo del gobierno nacional para poder recuperar esas viviendas», agregó.

También indicó que en el sector El Manzanillo, en la parroquia Francisco Ochoa, casi una decena de viviendas quedaron a la intemperie. Las familias afectadas se refugiaron en casas de vecinos y desde este lunes 13 de junio la municipalidad empezó los trabajos de sustitución de los techos de las viviendas.

«Igual se presentó en el barrio 24 de Julio, en el sector El Callao, en San Francisco sur y otras zonas, en el barrio San Ramón hay una familia damnificada», informó.

Asimismo, precisó que en estos momentos no hay refugios habilitados. Los afectados están resguardados en casas de familiares y amigos. No obstante, son atendidos en salud y con comida. Además, no hubo mayores daños en otras zonas porque el comportamiento de las cañadas (quebradas) fue positivo. Toda el agua fluyó gracias a que los cauces estaban libres de basuras.

En cuanto a la atención que ha podido brindar la Alcaldía, Fernández aseguró que se ha trabajado con el apoyo de las empresas privadas.

«Nosotros acudimos al sector privado y adquirimos 500 láminas de zinc, ganchos, colchones, ventiladores, neveras, para ayudar, de alguna manera, a solventar la situación de las personas que quedaron sin nada», afirmó.

Un fallecido

Lamentablemente, el alcalde informó que el domingo 12 de junio en el barrio La Polar, el viento de las las fuertes lluvias ocasionó que un árbol cayera encima de la vivienda de Antonio Sánchez de 60 años, ocasionando la muerte del hombre.

El hecho ocurrió aproximadamente a la 6:00 de la tarde, cuando Sánchez estaba en compañía de un familiar, sentados en el frente de su casa.

La víctima fue trasladada al hospital Noriega Trigo; sin embargo llegó a las instalaciones sin signos vitales. Su sobrino Rafael Vargas quedó herido con traumatismo y ya se encuentra en su hogar en recuperación.