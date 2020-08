Alex Saab acusa al gobierno de Cabo Verde de “inacción” ante su detención

Alex Saab, quien permanece detenido en Cabo Verde a la espera de su extradición o no a Estados Unidos, emitió una carga al primer ministro de dicho país previendo consecuencias legales y políticas.

En la carta, dirigida al primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, aseguró haber sido “detenido ilegalmente (…) esperando una solicitud de extradición infundada y políticamente motivada por parte de Estados Unidos”.

Saab se identificó en la misiva como “enviado especial para la República Bolivariana de Venezuela”, según reportó el medio local Inforpress encargado de difundir la carta.

Aseguró que “se me negó el derecho a una audiencia y mi equipo de abogados no tuvo acceso al informe, lo cual no tiene precedentes en la historia legal de Cabo Verde”.

De acuerdo con el portal, empresario apuntó ser “una persona normal con un pasado común” y que fue “gracias al trabajo duro” que tuvo un “negocio exitoso en el sector privado sin recibir beneficios del gobierno”.

En el documento le pregunta al Primer Ministro el por qué lleva casi dos meses “detenido ilegalmente”, tiempo en el cual sus abogados aseguraron que sufrió problemas de salud por los que recibió “atención médica rudimentaria”.

“Me di cuenta de que, en su país, hasta los narcotraficantes han recibido mejor trato y arresto domiciliario, cosas que no me fueron puestas a mi disposición ni siquiera como enviado especial”, continuó el empresario en la misiva.

El pasado martes 04 de agosto, un tribunal de Cabo Verde autorizó la solicitud de extradición a Estados Unidos luego e que el país africano hiciera lo mismo.

Saab acusó a Estados Unidos de señalarlo sin “el mínimo de pruebas concretas” de los presuntos delitos que le acreditan y de tener una “actitud vengativa y de orientación política”.

Agregó además que al momento de su detención, el 12 de junio, iba rumbo a Irán en una misión humanitaria especial “con total inmunidad bajo el derecho internacional”.

“Hace tiempo que supe que me convertí en el principal objetivo de Estados Unidos y que, según sus modelos extraterritoriales, estaban dispuestos a llegar lo más lejos posible para evitar que cumpliera con mis obligaciones con el pueblo venezolano”, continuó Saab, señalando que fue “básicamente secuestrado” y objeto de “trato inhumano” en Cabo Verde.

Manifestó en el texto que le “cuesta aceptar que, incluso después de que Venezuela haya declarado oficialmente mi inmunidad, ustedes no han hecho nada para rectificar la situación. No tengo ninguna duda de que su inacción tendrá consecuencias legales y políticas ”.

En la extensa carta, como la calificó el medio Inforpress, el empresario venezolano se valió de los 45 años de la independencia de Cabo Verde, agregando que Estados Unidos lo considera de “segunda clase”.

Ante esto, se preguntó “¿de qué sirve proclamar su independencia y ahora someterse (ilegalmente) para complacer a Estados Unidos? Creo que el pueblo de Cabo Verde no estaría de acuerdo con eso, ya que siempre ha sido discriminado y despreciado por Estados Unidos”.

Por lo que aseguró que Venezuela tratará a Cabo Verde con “mayor respeto” y presentará “más oportunidades” que el país norteamericano.

“Solo pido justicia y que Cabo Verde, como miembro de la ONU, respete mi inmunidad y me permita regresar a mi país”, concluyó el empresario.