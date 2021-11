Álex Saab habría ofrecido «información de inteligencia» a EEUU

De acuerdo con la agencia de noticias Associated Press (AP), el empresario colombiano, Álex Saab, se reunió varias veces con agentes federales de Estados Unidos antes de su detención y habría ofrecido «información de inteligencia» sobre el gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro.

Estas reuniones se dieron en 2020 en Cabo Verde, según algunos documentos divulgados por AP.

El informe en que se evidencia la entrega de información de inteligencia es un documento judicial relacionado con el juicio que se desarrolla contra el profesor Bruce Bagley.

Bagley, quien fue detenido 2019, es señalado por lavado de dinero y pagos en sobornos que habría recibido por parte de Álex Saab.

En medio de las investigaciones se reveló un supuesto hecho de corrupción cuyo fin sería «ocultar pagos a abogados en los EEUU que acompañaban a Saab a las reuniones con agentes estadounidenses».

Es decir, que fueron en estas reuniones donde agentes federales habrían solicitado información de inteligencia sobre el gobierno de Maduro a Álex Saab.

Pese a la difusión de los documentos judiciales aún no hay detalles concretos debido a que el informe tiene el estatus de «clasificado» y varias partes fueron ocultadas.

Tampoco se sabe sobre qué información aportó más allá de lo que asegura Bruce Bagley.

El sábado 16 de octubre, pasadas las 9:00 de la noche, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami el avión que trasladó al empresario colombiano Álex Saab, desde Cabo Verde a Estados Unidos.

Se trata del avión del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un Gulfstream número N708JH.

Álex Saab fue arrestado durante una escala técnica de su avión en Cabo Verde el 12 de junio de 2020, y es acusado por Estados Unidos como el responsable principal de una supuesta trama de corrupción en el programa de alimentos subsidiados del gobierno venezolano conocido como CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción).

Por su parte el Gobierno venezolano emitió un comunicado en el que denunció el «secuestro» de Saab por Estados Unidos «en complicidad con las autoridades de Cabo Verde, quienes lo torturaron y mantuvieron prisionero arbitrariamente durante 491 días».

NEW: Alex Saab provided intelligence on Maduro’s government in secret meetings with U.S. law enforcement prior to being charged in 2019 with money laundering, according to new filings in a related case against @univmiami professor Bruce Bagley. @AP story upcoming. pic.twitter.com/QfpIeKHYNB