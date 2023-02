Amenazan con volver a cerrar la Troncal del Caribe

Cansadas se sienten las familias de Santa Lucía, en el casco central de Paraguaipoa, en la Guajira zuliana, de denunciar la mala distribución de las bolsas de comida que suministra el Gobierno nacional.

Los habitantes del sector expusieron a Radio Fe y Alegría Noticias los problemas con la bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Entre tantos, denunciaron el elevado costo y la incongruencia de variación con cada nuevo despacho, cuando bien el Ejecutivo nacional ha reiterado que el precio de la bolsa es de 10 bolívares.

La demora en el despacho también fue otro argumento presentado por los pobladores. Los vecinos señalaron que lamentan que niños y niñas sean los principales afectados al no recibir el subsidio de alimentos.

Ante la insoluble situación, tras una reunión, la comunidad acordó cerrar la Troncal del Caribe este miércoles 22 de febrero con el fin de exigir atención de parte de las autoridades.

Una de las afectadas aseguró que la protesta será “a primera hora. A las 5:00 de la mañana nos vamos a parar en la carretera hasta ver qué respuesta nos van a dar o no vamos a abrir la vía. Ahí vamos a amanecer. Ya la comunidad se cansó de esperar”.

Señaló que hay más de 200 niños y niñas del sector que necesitan alimentarse y muchos padres de familias no tienen ni para pagar el monto de la bolsa establecido en pesos colombianos. Denunció además que los encargados de la distribución se niegan a recibir bolívares.

“Eso es un producto venezolano y estamos aquí mismo en Venezuela. ¿Por qué no van a aceptar bolívares? Otra cosa que exigimos es que entreguen las bolsas a la vocera principal porque ese comandito es un desastre. Si no se las entregan y va a seguir la película de todos los días, pues no vamos a aceptar”, expuso la ciudadana.

Los habitantes de otros sectores de la Guajira también denunciaron que las bolsas del mercal no les llegan desde hace más de dos meses, complicando su aguda situación alimentaria.

Con información de Norma González | Radio Fe y Alegría Noticias

