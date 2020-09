Anzoátegui es el estado con más porcentaje de médicos muertos por COVID-19

El nuevo virus que genera la COVID-19 ha tocado no solo la puerta de millones de hogares en todo el mundo sino también se ha llevado vidas de trabajadores de la salud.

El estado Anzoátegui, al oriente del país, es la segunda entidad, después de Zulia, que registra el mayor número de decesos de profesionales de este ámbito por el Coronavirus.

“Pero pasa a ser el estado con mayor porcentaje de médicos fallecidos a consecuencia de la COVID-19”.

La aseveración es del doctor Víctor Velásquez, Secretario General del Colegio de Médicos de la región, quien conversó con Radio Fe y Alegría Noticias sobre esta realidad y cómo se está atendiendo la pandemia actualmente.

Según sus cuentas hasta este viernes 11 de setiembre se contabilizan 14 galenos fallecidos por la enfermedad. Especifica que se registran 2 en El Tigre, 2 en Anaco, y los otros 10 en la zona metropolitana de la entidad.

Anzoátegui posee solo dos hospitales centinelas, de acuerdo a lo dispuesto por el gobierno nacional. El primero es el Luis Razzetti, ubicado en la capital, Barcelona.

El segundo centro es el hospital Felipe Guevara Rojas en la zona sur del estado.

Sin embargo, reseña el doctor Velásquez que por ser el hospital Luis Razzetti el único activo con un área para pacientes de COVID-19, el mismo se encuentra prácticamente colapsado lo que origina una excesiva carga de trabajo para el personal médico y de enfermería.

Situación que “golpea de manera inclemente al gremio médico y lo que se está haciendo es insuficiente para poder contener la pandemia que vino a quedarse por mucho tiempo”.

Destaca que este hospital , el único centinela operativo que ha quedado, “llegó a tener en su momento a 68 pacientes en el área Covid…ya estaba abarrotado”.

Denuncia que desde el Colegio de Médicos han registrado la disminución de hasta un 50 por ciento de médicos en sus puestos de trabajo “porque están contaminados”.

Y para los pocos que han quedado trabajando en el hospital de Barcelona “desde hace un mes le están dando de almuerzo solo 2 sardinas fritas con arepa o tajada”.

Falla la información creíble

El también gremialista cuestiona la falta de información real y confiable para que el ciudadano pueda tomar las decisiones adecuadas al momento de preservar su salud.

Apunta este elemento de la debida y oportuna información que tiene que manejar la ciudadanía porque reclama que “en ninguna de las cadenas que se presentan a nivel nacional aparecen (reflejados) los médicos muertos que tenemos en Anzoátegui”.

En ese sentido, se pregunta por qué para el gobierno los médicos fallecidos no cuentan dentro de las cifras oficiales.

Al considerar que existe un subregistro distinto a los datos oficiales dice no creer en la información que se suministra desde el nivel presidencial.

Velásquez afirma que la información oficial sobre el avance del Coronavirus en el país se está haciendo de forma equivocada y por eso hace recordar que en salud pública manejar correctamente la información epidemiológica es muy útil para la acción.

“Si yo no tengo una información completa es prácticamente imposible hacer un tratamiento oportuno y tomar las acciones pertinentes”, acota.

Complementa sus afirmaciones sugiriendo que desde el gobierno tienen que revertir la falsa de confianza que se ha generado en la población por el erróneo abordaje y divulgación de cifras, datos, tratamientos, procedimientos y otros pormenores que requieren ser comunicados con precisión y verdad.

Este tema de la información real y oportuna lo concatena Velásquez con la aseveración de que “no estamos atacando la pandemia… estamos atendiendo a los enfermos…y eso no la controla”.

Medicina asistencial y preventiva

En este aspecto propone atender la pandemia del Coronavirus “con acciones preventivas 100 por ciento y aplicar dos tipos de medicinas: la asistencial y la preventiva”.

En cuanto al primer tipo de medicina, el galeno describe que es la que se está aplicando actualmente en Venezuela con los escasos recursos que se tienen “no solo materiales sino también humanos”.

No obstante, en este punto hace un apartado al señalar que cuando el personal sanitario se enferma “los centros tienden a quedar solos… y al tener solo 2 médicos, por ejemplo, para atender a 45 pacientes de COVID-19 tú te preguntas qué calidad de atención le estamos dando”.

Por tanto, ante esta realidad la medicina asistencial también termina saliendo perjudicada severamente.

Otra de las consecuencias que se desprenden al fallar la dotación de insumos y materiales es el alto riesgo del personal sanitario cuando atienden pacientes del Coronavirus.

Es por eso que aprovecha la ocasión para denunciar que “al colegio nos llaman y los colegas nos dicen que han estado entrando al área de COVID sin tapabocas…es como si usted mandara a la Guardia a controlar un motín en una cárcel solo con la chapa de funcionario”.

Insiste en que las autoridades deben proveer las condiciones necesarias para el personal de salud pueda seguir trabajando bien “ya que corren un doble riesgo de contaminarse”.

Rechaza los actos politiqueros

Pero el doctor Velásquez no le deja solo la responsabilidad de la dotación de insumos, materiales y equipos de bioprotección además de medicamentos para los respectivos tratamientos a los niveles de gobierno. Habla de corresponsabilidad.

Promociona que desde el Colegio de Médicos de Anzoátegui llevan a cabo campañas de recolección de insumos “para tratar de ayudar , de manera puntual, a los médicos enfermos porque ellos no están recibiendo los tratamientos como se dice”.

Y agrega que tampoco se le puede pedir “a un médico que gana salario médico, que no le están dando gasolina , que no se está alimentando bien que se sacrifique atendiendo a pacientes cuando no hay condiciones”.

El dirigente gremial también critica la supuesta utilización por parte de partidos políticos, no solo del gobierno sino también de otros sectores, de la actual situación que padecen los médicos para sacarle provecho político.

Rechaza que “vengan a tomarse una foto o a hacerle un homenaje post mortem…el apoyo lo requerimos en vida”.

A propósito, sobre el acto de homenaje que este jueves se escenificó en la sede de la FVM de Caracas y que encabezaran el diputado Juan Guaidó y el presidente de la Federación Médica Douglas León, el también presidente encargado de esta seccional en Anzoátegui precisó que “en consonancia con los médicos que están enfermos y otros trabajando creemos que no es momento para estar haciendo show políticos para complacer algunos partidos”.

Desde esta posición asegura que “no le aceptamos a ningún partido político, sea del gobierno o de oposición, que pretendan utilizar los símbolos del colegio y el nombre de nuestros médicos para hacer una propaganda, un show mediático…eso es utilizar el dolor de nuestros colegas y por eso pedimos que se deponga esa actitud”.

Invitó, por el contrario, utilizar los recursos que se gastan en esos eventos en dotaciones para los hospitales “de forma altruista…no para tomarse una foto para ponerla en las redes”.

