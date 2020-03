Anzoatiguenses se movilizan a pie ante falta de transporte

Usuarios del transporte público en el eje norte del estado Anzoátegui aseguran que tienen que movilizarse a pie ante la escasez de unidades de servicio.

Los ciudadanos se trasladan de un municipio a otro para poder comprar alimentos o artículos esenciales relacionados con la salud y el aseo personal.

Es el caso de Miguel Arismendi, habitante del municipio Guanta, quien afirma que desde que se agudizaron los problemas referentes al transporte en la comunidad se ve en la necesidad de caminar desde su hogar hasta el mercado de Puerto la Cruz para poder asegurar su alimento diario.

“Ya a mí me duelen las piernas de caminar tanto todos los días, pero si no salgo no como, eso es mentira que uno va a hacer un mercado de un mes. Ahorita todos vivimos al día y con este problema ¿qué más le queda a uno si no caminar?”, lamentó Arismendi.

Por su parte, conductores de esa localidad manifiestan que no tienen acceso a la gasolina desde hace 4 días, pese a estar incluidos en el plan de racionamiento de combustible implementado desde la llegada del COVID-19 al país.

Durante el fin de semana hubo una importante ausencia de busetas y los conductores informaron a Radio Fe y Alegría Noticias que las pocas unidades operativas funcionaban con gasoil.

“El gran problema de nosotros ahorita es que no hay gasolina, eso es lo que nos dicen. Por mi casa viven choferes que tienes varios días haciendo cola, uno tiene tres y otro cinco días esperando para echar gasolina. Los poquitos carros que tú ves por ahí son los que trabajan con gasoil”, expresó José González, transportista del eje norte del estado Anzoátegui.

Otro punto que destacaron los choferes es que la falta de unidades de transporte está generando aglomeraciones de personas en las paradas, lo que genera un riesgo para la salud pública en la zona, por lo que solicitan a las autoridades regionales que se les garantice el combustible durante la contingencia.

Personas tratando de abordar una buseta en la avenida principal de Puerto La Cruz. Foto: José Félix Millán.

El plan de movilización ciudadana anzoatiguense Bus de Tránsito Rápido (BTR), sigue prestando servicio comercial, sin embargo, usuarios reportan que las pocas unidades no dan a basto para atender la población.